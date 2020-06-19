ندى شاكر : الحوار مع امريكا جرى مبكرا في ظل حكومة جديدة وتناقضات كبيرة

اكدت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت ان الحوار مع اميركا جاء مبكرا في ظل حكومة جديدة ، مشددة على ضرورة ان يكون المفاوض العراقي بقدرة وكفاءة من يواجهه من الجانب الاميركي .



وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان الحكومة تشهد تناقضات كبيرة ومازالت تعيش المشاكل الداخلية للبلد ، وكان الافضل لملمة الوضع الداخلي وحل المشاكل الموجودة قبل التوجه نحو هكذا حوار".



واضافت :" ان العلاقات مهمة جدا من اجل حفظ السيادة والتعاون مع جميع الدول ، دون خلق اي اعداء للعراق" ، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة :" ان يتواجد مفاوض حقيقي قادر على حفظ سيادة البلد بالدرجة الاولى، على ان يكون المفاوض بنفس مستوى وكفاءة من سيواجهه في الجانب الاخر".