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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 03:39 م

ندى شاكر : الحوار مع امريكا جرى مبكرا في ظل حكومة جديدة وتناقضات كبيرة

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر
اكدت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت ان الحوار مع اميركا   جاء مبكرا في ظل حكومة جديدة ، مشددة على ضرورة ان يكون المفاوض العراقي بقدرة وكفاءة من يواجهه من الجانب الاميركي .

وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان الحكومة تشهد تناقضات كبيرة ومازالت تعيش المشاكل الداخلية للبلد ، وكان الافضل لملمة الوضع الداخلي وحل المشاكل الموجودة قبل التوجه نحو هكذا حوار".

واضافت :" ان العلاقات مهمة جدا من اجل حفظ السيادة والتعاون مع جميع الدول ، دون خلق اي اعداء للعراق" ، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة :" ان يتواجد مفاوض حقيقي قادر على حفظ سيادة البلد بالدرجة الاولى، على ان يكون المفاوض بنفس مستوى وكفاءة من سيواجهه في الجانب الاخر".
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