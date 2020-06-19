ببيان شديد اللهجة ..مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والايرانية في العراق

استنكرت مصر ، بأشد العبارات ، التدخلات العسكرية التركية والايرانية شمالي العراق، ودعت الى ابعاد العراق عن اي تجاذبات دولية او اقليمية .



وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي :" ان تلك الاعمال العدائية تمثل استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، ومخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار".



واكدت :" رفض مصر التام لأي تدخلات تمس سيادة اي من الدول العربية الشقيقة"، مشيرة الى تبعات تلك الافعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة .



ودعت الخارجية المصرية الاطراف كافة الى احترام سيادة العراق، والنأي به عن اي تجاذبات دولية او اقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.