ببيان شديد اللهجة ..مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والايرانية في العراق

استنكرت مصر ، بأشد العبارات ، التدخلات العسكرية التركية والايرانية شمالي العراق، ودعت الى ابعاد العراق عن اي تجاذبات دولية او اقليمية .
وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي :" ان تلك الاعمال العدائية تمثل استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، ومخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار".
واكدت :" رفض مصر التام لأي تدخلات تمس سيادة اي من الدول العربية الشقيقة"، مشيرة الى تبعات تلك الافعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة .
ودعت الخارجية المصرية الاطراف كافة الى احترام سيادة العراق، والنأي به عن اي تجاذبات دولية او اقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي :" ان تلك الاعمال العدائية تمثل استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، ومخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار".
واكدت :" رفض مصر التام لأي تدخلات تمس سيادة اي من الدول العربية الشقيقة"، مشيرة الى تبعات تلك الافعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة .
ودعت الخارجية المصرية الاطراف كافة الى احترام سيادة العراق، والنأي به عن اي تجاذبات دولية او اقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.