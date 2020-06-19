بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 19 حزيران 2020 03:32 م

ببيان شديد اللهجة ..مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والايرانية في العراق

مصر
استنكرت مصر ، بأشد العبارات ، التدخلات العسكرية التركية والايرانية شمالي  العراق، ودعت الى ابعاد العراق عن اي تجاذبات دولية او اقليمية .

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي  :" ان تلك الاعمال العدائية تمثل استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، ومخالفة  لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار".

واكدت :" رفض  مصر التام لأي تدخلات تمس سيادة اي من الدول العربية الشقيقة"، مشيرة الى تبعات  تلك الافعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة .

ودعت الخارجية المصرية الاطراف كافة الى احترام سيادة العراق، والنأي به عن اي تجاذبات دولية او اقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.
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