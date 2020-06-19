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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 03:26 م

الكاظمي يوجه طائرة خاصة لنقل جثمان قائد عمليات بغداد من تركيا

ظريف
وجه رئيس مجلس الوزراء  القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، بإرسال طائرة عسكرية خاصة لنقل جثمان قائد عمليات بغداد  السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي  مِن تركيا  الى  بغداد، بحسب بيان مقتضب لخلية الإعلام الامني.
وتوفي قائد عمليات بغداد، في وقت سابق اليوم الجمعة، بعد تأزم وضعه الصحي إثر تعرضه لنزيف في الدماغ.
وقال مصدر مطلع  إن اللواء الركن عبد الحسين التميمي توفي اليوم في تركيا بعد أن نُقل لها إثر وعكته الصحية.
وتعرض التميمي لعارض صحي تسبب بنزيف بالدماغ في الـ٢٥ من ايار مايو الماضي، نقل على إثره إلى تركيا للعلاج بعد تدهور حالته.
وعقب ذلك تسلم الفريق الركن قيس المحمداوي قيادة عمليات بغداد
من جانبها نعت قيادة العمليات المشتركة رحيل التميمي“، وقال إنه ”كان قائد مهني…، وتصدى للمسوولية في مواقع مختلفة لمكافحة الإرهاب وبناءً الجيش بعد العام 2003“.
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