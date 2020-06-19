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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 03:23 م

اندلاع حريق ضخم في الأعظمية ببغداد والدفاع المدني يحاول إبعاد النيران عن محطة وقود مجاورة

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  اندلع حريق كبير، يوم الجمعة، في منطقة الاعظمية شمال العاصمة العراقية بغداد.
وقال مصدر أمني  إن "حريقا كبيرا اندلع داخل بناية ضمن راس الحواش في منطقة الاعظمية".
وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني يحاول إبعاد خطر النيران عن محطة وقود مجاورة للحادث".
ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الاسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية اذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارت.
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