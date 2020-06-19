بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 19 حزيران 2020
آخر الأخبار
صحيفة إسبانية: ميسي أثبت أنه في وضعية أفضل من رونالدو وزير الصحة يفتتح مستشفى ”كرفاني“ لمصابي كورونا في صلاح الدين الحكيم :استهداف البعثات الدبلوماسية او القواعد العراقية التي تستضيف قوات دولية استهداف للبلاد سياسي: الكاظمي مطالب بإلقاء القبض الفوري على مطلقي الصواريخ وجعلهم عبرة صحيفة إيرانية تؤكد: نفوذ طهران بالشرق الأوسط يتراجع بسبب العراق إجلاء 140 عراقيا من هولندا في رحلة استثنائية روسيا تسجل 181 حالة وفاة و7972 إصابة بكورونا خلال آخر 24ساعة مثلث الرعب الهجومي يقود برشلونة اليوم ضد إشبيلية اغتيال مسؤول في الحشد العشائري بنيران مسلحين جنوبي صلاح الدين مدرب آرسنال يكشف شرطه لعودة مسعود أوزيل إلى تشكيلة الفريق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 19 حزيران 2020 03:17 م

صحيفة إسبانية: ميسي أثبت أنه في وضعية أفضل من رونالدو

1

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة أثبت أنه في وضعية أفضل كثيرًا من كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، عقب انتهاء فترة توقف البطولات لمدة 3 أشهر بسبب أزمة كورونا.

وأشارت إلى أنه رغم وجود دلائل لدى جمهور كل لاعب لإثبات أنه الأفضل، لكن الأرقام تغني عن الجدل وتتحدث عن هوية الأفضل على أرض الملعب.

وأوضحت أن ميسي عاد بشكل أفضل من رونالدو عقب التوقف، رغم قيام اللاعبين بالتدريب في المنزل، لكن البرغوث ظهر في الملاعب برغبة أكبر.

وذكرت أن اللاعبين شاركا في مباراتين عقب أزمة كورونا، حيث سجل ميسي هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما توقفت أرقام كريستيانو عند (صفر).

وقالت إن الدون البرتغالي تعرض لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير، عقب الظهور بشكل باهت والمشاركة في خسارة يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا.

وأضافت "على الجانب الآخر، ميسي لا يزال يستطيع قيادة فريقه لتحقيق الانتصارات عن طريق التسجيل أو منح التمريرات الحاسمة".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

كورونا يهدد "إرث الفراعنة".. والأحفاد يكافحون للحفاظ عليه 19 حزيران 2020 12:33 م

جريزمان – سواريز – ميسي.​

مثلث الرعب الهجومي يقود برشلونة اليوم ضد إشبيلية 19 حزيران 2020 12:27 م

أوزيل

مدرب آرسنال يكشف شرطه لعودة مسعود أوزيل إلى تشكيلة الفريق 19 حزيران 2020 12:04 م

ابقار

دراسة أمريكية : الأبقار أمل جديد للوقاية من فيروس كورونا 19 حزيران 2020 11:44 ص

فصيلة الدم

ما فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ باحثون يجيبون 19 حزيران 2020 11:38 ص

8c5d1945-a215-4d37-ab97-bd201cb4e3cf

رئيس الزمالك: الدوري المصري ليس من أركان الإسلام .. و14 ناديا يرفضون استكماله 18 حزيران 2020 11:14 ص

8c5d1945-a215-4d37-ab97-bd201cb4e3cf

مانشستر سيتي يقهر أرسنال بثلاثية ويؤجل حسم ليفربول للدوري 18 حزيران 2020 11:10 ص

تويتر

تويتر يقدم لمستخدميه ميزة طال انتظارها.. تغريدة صوتية مدتها 140 ثانية 18 حزيران 2020 11:03 ص

التعليقات