صحيفة إسبانية: ميسي أثبت أنه في وضعية أفضل من رونالدو

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة أثبت أنه في وضعية أفضل كثيرًا من كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، عقب انتهاء فترة توقف البطولات لمدة 3 أشهر بسبب أزمة كورونا.

وأشارت إلى أنه رغم وجود دلائل لدى جمهور كل لاعب لإثبات أنه الأفضل، لكن الأرقام تغني عن الجدل وتتحدث عن هوية الأفضل على أرض الملعب.

وأوضحت أن ميسي عاد بشكل أفضل من رونالدو عقب التوقف، رغم قيام اللاعبين بالتدريب في المنزل، لكن البرغوث ظهر في الملاعب برغبة أكبر.

وذكرت أن اللاعبين شاركا في مباراتين عقب أزمة كورونا، حيث سجل ميسي هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما توقفت أرقام كريستيانو عند (صفر).

وقالت إن الدون البرتغالي تعرض لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير، عقب الظهور بشكل باهت والمشاركة في خسارة يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا.

وأضافت "على الجانب الآخر، ميسي لا يزال يستطيع قيادة فريقه لتحقيق الانتصارات عن طريق التسجيل أو منح التمريرات الحاسمة".