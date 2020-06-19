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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 19 حزيران 2020 03:17 م

وزير الصحة يفتتح مستشفى ”كرفاني“ لمصابي كورونا في صلاح الدين

صلاح-الدين
وزير الصحة يفتتح مستشفى ”كرفاني“ لمصابي كورونا في صلاح الدين



دشنت محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، مستشفى جديد لمعالجة مصابي كورونا كوفيد-١٩
وقال نائب محافظ صلاح الدين الفني عمار حكمت ان “وزير الصحة حسن التميمي افتتح مستشفى “كرفاني” يستوعب اكثر من خمسين سريراً في قضاء سامراء لمعالجة مصابي كورونا وتسهيل اجراءات الحجر والمعالجة المرضى.
وبين البلداوي ان “المستشفى شُيد بتبرعات الاهالي ووجهاء العشائر وبدعم حكومة صلاح الدين لمواجهة تصاعد الاصابات بوباء كورونا وتخفيف الاعباء الصحية عن المصابين والضغط على مراكز الحجر الاخرى بسبب تباعد المسافات بين الوحدات الادارية في المحافظة
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