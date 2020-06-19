دعاوى قضائية تلاحق شقيق أمير قطر للتحريض على قتل أمريكيين بينهم ابن مدير أعمال مايكل جاكسون

كشفت دعوى قضائية أمريكية أن شقيق أمير قطر، خالد بن حمد آل ثاني، وجه طاقم العاملين لديه بقتل أمريكيين على أراضي الولايات المتحدة في قضية جديدة تكشف تاريخ العنف والتهديدات لنظام الحمدين.



وحصلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على نسخة حصرية من الدعوى المدنية الفيدرالية المرفوعة في ولاية ماساتشوستس، الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن ستة أمريكيين كانوا يعملون في السابق لصالح الأمير القطري رفعوا الدعوى ضده، متهمين إياه بالإقدام على أفعال مشينة، وتوجيهه أوامر لاثنين من العاملين لديه بقتل أناس، والتهديد بقتل الموظفين.



وقال أحد المدعين يدعى، رامز طعمة، ابن طعمة طعمة مدير أعمال مايكل جاكسون، في ملف الدعوى، إن الأمير القطري هدد بقتله، قائلًا له: "يمكنك مهاتفة والدك، وإخباره بأنك ستدفن في الصحراء".

وأضاف طعمة (33 عامًا) أن شقيق أمير قطر اختطفه وأبقاه سجينًا في الدوحة لعدة أيام، وحاول توريطه في جريمة، وألقى به في السجن.

وأوضح مدعي آخر يدعى، تيري هوب، الذي عمل ضمن فريق الأمير القطري لسباق السيارات، أنه في الفترة بين 2010 و2012، أمره بقتل أحد خصومه، ثم مالك مضمار السباق " American Drag Racing League"، وزوجة المالك.

وأشار هوب (54 عامًا) إلى أن خالد بن حمد أخبره بأنه سيكون "مستقرًا" ماليًا لبقية حياته؛ حال تنفيذه عمليات القتل، لكنه رفض.

وأثناء عمل هوب لصالح شقيق أمير قطر عام 2016 في الدوحة، قاد الأخير سيارته إلى الصحراء، وضرب سائقه حتى الموت أمامه.

وقال هوب إنه كلما زادت توسلات السائق، كلما ازداد عنف الأمير القطري في الضرب، مشيرًا إلى أنه شاهده وهو يستل مسدسه، ثم سحب السائق من مؤخرة رأسه، ووضع المسدس في فمه.

وشاهد هوب شقيق أمير قطر عندما ضرب السائق في مؤخرة رأسه، وسقوط السائق، حتى توقف صدر السائق عن الارتفاع، في إشارة لتوقف التنفس، حتى أصبح في النهاية جثة هامدة.

وأشار إلى أنه هدده قائلا: "هذا ما يحدث عندما تتجاوزني. هذا عالمي"، بحسب الدعوى، مشيرًا إلى أن حراس الأمير ألقوا بجثمان الرجل في الجزء الخلفي للسيارة".

والعام الماضي، رفعت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا دعوى ضد شقيق أمير قطر بعد تهديده لحارسه الشخصي ماثيو بيتارد بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين آخرين، وكذلك احتجاز وتعذيب ماثيو أليندي مسعفا كان يعمل لديه.

وعمل الموظفان لدى شقيق أمير قطر، وقالا إنهما تعرضا للتهديد عندما رفضا الانصياع لأوامر بقتل أمريكيين اثنين في سبتمبر/أيلول عام 2017.

والشهر الماضي،قتل خالد آل ثاني، شقيق أمير قطر، موظفًا هنديا بمزاعم إهانة زوجته.

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