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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 02:59 م

مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ بشأن الأوضاع في ليبيا

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دعت مصر، الجمعة، لاجتماع عربي طارئ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقالت الجامعة العربية، في بيان، إنها تلقت طلباً من مصر لعقد اجتماع وزاري طارئ لبحث تطورات الأوضاع بليبيا.
واجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، لاستعراض تطورات الأزمة الليبية عقب مبادرة "إعلان القاهرة".
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصةً في أعقاب صدور مبادرة "إعلان القاهرة" والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار.
وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.
وتضمنت المبادرة المصرية التي أطلق عليها "إعلان القاهرة" التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الإخوانية   والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.
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