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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 19 حزيران 2020 02:13 م

إجلاء 140 عراقيا من هولندا في رحلة استثنائية

الخطوط-الجوية-العراقية
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إجلاء 140 عراقيا من هولندا في رحلة استثنائية.

وقالت الوزارة في بيان، إن سفارة جمهورية العراق في لاهاي سيرت أول رحلة استثنائية لنقل العراقيين العالقين في هولندا؛ بسبب إجراءات الحظر، وتعليق الطيران وعلى متنها (140) مسافِرا.

واضاف البيان، أن هذه الرحلة الاستثنائية تأتي بجهود متواصِلة من سفارة جمهورية العراق في لاهاي، وبإشراف ومتابعة مباشرة من السفير هشام العلوي، وبتنسيق مع سلطات الطيران المدني العراقية والهولندية.

وبين أن السفارة حرصت على أن تكون حاضرة لضمان سير الإجراءات بسلاسة وتوديع المسافرين، إذ تواجد في المطار عدد من الكادر الدبلوماسي للاطمئنان على سلامة المواطِنين حتى صعودهم إلى الطائرة للعودة سالمين إلى أرض الوطن.
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