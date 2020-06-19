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الجمعة, 19 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 19 حزيران 2020 12:38 م

روسيا تسجل 181 حالة وفاة و7972 إصابة بكورونا خلال آخر 24ساعة

كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 181 حالة وفاة و7972 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 7841 وفاة و569063 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وشهد معدل الإصابات اليومية ارتفاعا طفيفا مقارنة مع 7790 حالة مسجلة في اليوم السابق، وحافظ مؤشر الوفيات على الاستقرار.

 بينما ارتفع عدد حالات الشفاء اليومية إلى 10443 بعد أن كان 9621 أمس، لتصبح حصيلة المتعافين 324406 أشخاص، حسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن 32,7% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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