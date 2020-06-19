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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 19 حزيران 2020 12:27 م

مثلث الرعب الهجومي يقود برشلونة اليوم ضد إشبيلية

جريزمان – سواريز – ميسي.​

يلتقي برشلونة نظيره إشبيلية، مساء اليوم الجمعة، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

ويدخل البارسا لقاء اليوم من أجل الابتعاد بصدارة الليجا في ظل مطاردة ريال مدريد المستمرة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة سيخوض لقاء اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: ألبا – لينجليه – بيكيه – سيميدو.
الوسط: آرثر – بوسكيتس – فيدال.
الهجوم: جريزمان – سواريز – ميسي.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، متفوقًا بنقطتين فقط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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