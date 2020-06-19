مصر تستنكر التدخلات العسكرية لإيران شمالي العراق

استنكرت وزارة الخارجية المصرية، بأشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمالي العراق، مُعتبِرةً تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق.



وأضافت الخارجية المصرية في بيان، أن تلك الانتهاكات مخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار.

وأكدت القاهرة، رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذاً في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة.

ودعت الخارجية المصرية، كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.

وأول أمس الخميس، استدعت الخارجية العراقية، السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على القصف المدفعي الذي تعرضت له قرى حدودية بإقليم كردستان.

ولليوم الثاني على التوالي، استدعت الخارجية العراقية أيضا السفير التركي لدى بغداد.

وشددت، في بيان لها، على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف وسحب قواته المعتدية من أراضينا.