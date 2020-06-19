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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 19 حزيران 2020 12:04 م

مدرب آرسنال يكشف شرطه لعودة مسعود أوزيل إلى تشكيلة الفريق

أوزيل

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال الإنجليزي، أن مسعود أوزيل يجب عليه استعادة قمة مستواه ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية لـ"الجانرز" خلال الفترة المقبلة.

وكان أوزيل دائم المشاركة بتشكيلة المدرب أرتيتا قبل توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن اللاعب الألماني خرج من قائمة مباراة مانشستر سيتي التي خسرها آرسنال (3-0) يوم الأربعاء.

وكان أرتيتا قال إنه استبعد أوزيل لأسباب "خططية".

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين قبل مباراة فريقه أمام برايتون آند هوف ألبيون غدا السبت "أنا أول شخص يريد مسعود في قمة مستواه. سأشركه عندما أرى أنه يستطيع تقديم أفضل ما لديه".

وأضاف "(أوزيل) مر بأمور كثيرة خلال الأسابيع الماضية ويجب احترام كل لاعب. في بعض الأحيان يحتاجون إلى الوقت".

وقال أرتيتا إنه لا توجد بينه وبين أوزيل أي مشاكل بعد حديث "واضح وصادق" عقب استبعاده من مباراة سيتي.

وتابع "كان جيدا معي. لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. حديثي مع مسعود سيظل بيني وبينه. كان حديثا واضحا وصادقا".

ويحتل آرسنال المركز التاسع في الدوري برصيد 40 نقطة من 29 مباراة

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