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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 11:38 ص

ما فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ باحثون يجيبون

فصيلة الدم
كشف خبراء أوروبيون يبحثون عن أسباب تباين أعراض مرض "كوفيد-19" بين المصابين أنَّ فصيلة الدم وعوامل جينية أخرى قد تكون مرتبطة بدرجة شدة عدوى فيروس كورونا المسبب للمرض.

وتشير النتائج المنشورة في دورية "نيو إنجلاند جورنال" الطبية، الأربعاء، إلى أن أصحاب فصيلة الدم A معرضون بدرجة أكبر من غيرهم للإصابة بالفيروس ومواجهة أعراض أشد.

وحلل الباحثون خلال ذروة الوباء في أوروبا جينات أكثر من 4 آلاف شخص بحثاً عن عوامل مشتركة بين المصابين بالفيروس، الذين عانوا من أعراض شديدة لمرض "كوفيد-19".
واكتشف الباحثون شيوع مجموعة متغيرات في جينات مرتبطة باستجابة الجهاز المناعي بين أفراد عانوا من أعراض شديدة للمرض.
وارتبطت هذه الجينات أيضاً ببروتين على سطح الخلايا يحمل اسم "إيه.سي.إي2" يستخدمه الفيروس لدخول خلايا الجسم وإصابتها.

ووجد الباحثون، بقيادة الدكتور أندريه فرانكه من جامعة كريستيان-ألبريخت في كيل بألمانيا والدكتور توم كارلسن من مستشفى جامعة أوسلو في النرويج، علاقة بين شدة المرض وفصيلة الدم.
وكان خطر الإصابة بأعراض شديدة لـ"كوفيد-19" أعلى 45 بالمئة بين أصحاب فصيلة الدم A مقارنة بغيرها من الفصائل، وكانت الخطورة أقل 35 بالمئة مع أصحاب الفصيلة O.
وقال كارلسن: "النتائج تقدم أدلة محددة بخصوص الأعراض المرضية التي قد تظهر في الحالات الشديدة لكوفيد-19"، لكنه أشار إلى ضرورة إجراء أبحاث إضافية لتحقيق الاستفادة من تلك النتائج.

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