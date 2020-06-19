دولي عراقي سابق في حملة آسيوية لمواجهة انتشار فايروس كورونا



يشارك النجم الدولي العراقي السابق محمد ناصر في الحلقة الجديدة من حملة "حافظ على نشاطك"، التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برفقة المدرب الاندونيسي بيما ساكتي، واللاعب الافغاني اسلام اميري ، بهدف تحفيز الجماهير من أجل المحافظة على اللياقة البدنية، ودعما لجهود مكافحة انتشار فايروس كورونا .



وقال ناصر :" ان النشاط البدني وتدريبات الاسترخاء يمكن أن تشكل أدوات مهمة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية ودعم الجهاز المناعي للاعب".



واضاف :" ان هذه فرصة رائعة من أجل بناء مجتمع خاص وإيجاد نظام دعم من أجل تحفيز الآخرين، لتجاوز هذه الأوقات الصعبة"، مشيرا إلى أن "التكنولوجيا غيرت طريقة الحياة بجميع مفاصلها، وانها فرصة جيدة في ظل الوضع الحالي للاستفادة من الدروس الالكترونية للقيام بالتدريبات البدنية وتحفيز الوعي الصحي والوقائي لدى الرياضيين" .



وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي يقوم بها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من اجل دعم جهود مكافحة انتشار فايروس كورونا في العالم، ومساعدة المجتمعات على مواجهة اجراءات الحجر بقوة وصلابة.



ف.ا