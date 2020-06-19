ماذا قال جثير عن قرعة كأس آسيا للشباب



علق مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، قحطان جثير، على نتائج قرعة كأس آسيا 2020 في اوزباكستان.



وقال جثير في تصريح صحفي :" مجموعة العراق صعبة وتتطلب إعداداً مثالياً”، مبينا انه قدم برنامجاً اعدادياً متكاملاً للبطولة الى الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة وينتظر الرد.



واضاف :" ان المنتخب الشبابي يحتاج الى جهد مضاعف كي يظهر بشكل جيد في البطولة الآسيوية ، وننتظر قرار الهيئة التطبيعية وخلية الازمة من اجل العودة الى التدريبات".



يذكر ان القرعة اوقعت منتخب الشباب الى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.



ف.ا