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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 11:18 ص

ماذا قال جثير عن قرعة كأس آسيا للشباب

قحطان جثير

علق مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، قحطان جثير، على نتائج قرعة كأس آسيا 2020 في اوزباكستان.

وقال جثير في تصريح صحفي :" مجموعة العراق صعبة وتتطلب إعداداً مثالياً”، مبينا انه قدم برنامجاً اعدادياً متكاملاً للبطولة الى الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة وينتظر الرد.

واضاف :" ان المنتخب الشبابي يحتاج الى جهد مضاعف كي يظهر بشكل جيد في البطولة الآسيوية ، وننتظر قرار الهيئة التطبيعية وخلية الازمة من اجل  العودة الى التدريبات".

يذكر  ان القرعة اوقعت منتخب الشباب الى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

ف.ا
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