«كورونا» يفتك باليمنيين .. وميليشيا الحوثي الإيرانية تمنع وصول أجهزة اختبارات الكشف على المواطنين

رغم ما تقوم به ميليشيات الحوثي الايرانية في اليمن، من منع للمنظمات الإغاثية من الوصول إلى المناطق الموبوءة بتفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن تلك المنظمات مازالت تسعى لإيصال أجهزة الكشف على الفيروس، لمنع تفشي الفيروس مرة أخرى.

وأعلنت منظمة اليونيسف، أنها أوصلت أول دفعة من مجموعات اختبار الفيروس، والمكونة من 10 آلاف مجموعة اختبار لفيروس كورونا إلى العاصمة اليمنية صنعاء، والتي يسيطر عليها ميليشيات الحوثي، منذ الانقلاب على الشرعية.

يأتي ذلك فيما سبق أن منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية وصول المساعدات الإنسانية والطبية لمستشفيات صنعاء في وقت سابق، ما تسبب في زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط المواطنين.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، أنه من المقرر أن تصل شحنة جديدة مكونة من 8 آلاف مجموعة اختبار إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي تسيطر عليها الحكومة الشرعية خلال الأيام المقبلة.

ونوهت المنظمة إلى استجابة المنظمة لانتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن، والتي تعاني من نقص شديد في التمويل، حيث تم تلقي حتى الآن، 10 % فقط من نداء اليونيسف للتمويل البالغ 53 مليون دولار.

ومن المقرر أن تسمح تلك الاختبارات بإجراء اختبار فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع، وفي جميع أنحاء البلاد، وإدارة الحالات المؤكدة في الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح

تأتي تلك الجهود في الوقت الذي كانت أكدت فيه وزارة الخارجية البريطانية، في وقت سابق، أن اليمن تعيش على شفا كارثة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل وجود تقديرات تتحدث عن وقوع مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.