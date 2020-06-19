حريق هائل يجلي 3000 مواطن من سكنة "عين تمر" في كربلاء

اندلع حريق هائل في منطقة "عين تمر" في كربلاء ،التهم مساحات شاسعة من البساتين ، وادى الى اجلاء 3000 مواطن.



وذكر الدفاع المدني في كربلاء :" ان النيران التهمت مساحات شاسعة من بساتين عين تمر تقدر بـ ( 250 ) دونما، فيما بذلت فرق الدفاع المدني جهودا مضنية طيلة 8 ساعات متواصلة و اسندت بفرق اطفاء اضافية من محافظتي النجف وبابل ، لتتمكن من اجلاء 3000 مواطن من سكنة المنطقة ، بعد ان طوقت النيران وابعدت خطرها عن 600 دار سكن".



واضاف :" ان الحادث ادى الى احتراق مخزن للتمر ، وادت شدة الرياح في المنطقة الى انتشار الحريق بسرعة كبيرة في البساتين والحشائش المتيبسة بشكل صعبت معه السيطرة عليه بادئ الامر".



وتابع انه : " تم اخماد الحريق دون تسجيل اصابات بشرية، وتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه ".

ف.ا