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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 11:15 ص

حريق هائل يجلي 3000 مواطن من سكنة "عين تمر" في كربلاء

حريق بستان

اندلع  حريق هائل  في منطقة "عين تمر" في كربلاء ،التهم مساحات شاسعة من البساتين  ، وادى الى  اجلاء 3000 مواطن.

وذكر الدفاع المدني في كربلاء :"  ان  النيران التهمت  مساحات  شاسعة من بساتين عين تمر تقدر بـ ( 250 ) دونما، فيما بذلت فرق الدفاع المدني جهودا مضنية طيلة 8 ساعات متواصلة و اسندت بفرق اطفاء اضافية من محافظتي النجف وبابل ، لتتمكن من اجلاء 3000 مواطن من سكنة المنطقة ، بعد ان طوقت النيران وابعدت خطرها عن 600 دار سكن".

واضاف :" ان الحادث ادى الى احتراق مخزن للتمر ، وادت شدة الرياح في المنطقة الى انتشار الحريق بسرعة كبيرة في البساتين والحشائش المتيبسة بشكل صعبت معه السيطرة عليه بادئ الامر". 

وتابع انه : " تم اخماد  الحريق دون تسجيل اصابات بشرية، وتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه ".

ف.ا

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