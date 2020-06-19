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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 11:12 ص

الخارجية التركية ترد على نظيرتها العراقية : ننتظر منكم التعاون لا الانتقاد

الخارجية التركية

اعلنت  وزارة الخارجية التركية ،  انها  تنتظر من العراق التعاون والتوافق في مكافحة حزب العمال الكردستاني  "بي كا كا" .

وقال  المتحدث باسم الخارجية التركية  حامي اقصوي في بيان صحفي ،  ردا على انتقاد الخارجية العراقية عمليات الجيش التركي :" ان عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، اللتين ينفذهما الجيش التركي في شمال العراق، تستهدفان منظمة "بي كا كا" الارهابية، التي تشكل تهديدا للامن القومي التركي،ووحدة اراضي العراق وسيادته".

واضاف اقصوي :"ننتظر من جارنا العراق التعاون والتوافق معنا في مكافحة منظمة "بي كا كا" الارهابية".

ف.ا
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