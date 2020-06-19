الخارجية التركية ترد على نظيرتها العراقية : ننتظر منكم التعاون لا الانتقاد



اعلنت وزارة الخارجية التركية ، انها تنتظر من العراق التعاون والتوافق في مكافحة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" .



وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي اقصوي في بيان صحفي ، ردا على انتقاد الخارجية العراقية عمليات الجيش التركي :" ان عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، اللتين ينفذهما الجيش التركي في شمال العراق، تستهدفان منظمة "بي كا كا" الارهابية، التي تشكل تهديدا للامن القومي التركي،ووحدة اراضي العراق وسيادته".



واضاف اقصوي :"ننتظر من جارنا العراق التعاون والتوافق معنا في مكافحة منظمة "بي كا كا" الارهابية".



ف.ا