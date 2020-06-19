الكاظمي يستفز الاكراد !



كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال محمد شكورعن ازالة اللغة الكردية من كتب مكتب رئيس الوزراء، عادا اياها مخالفة دستورية واضحة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.



وقال شكور في بيان صحفي:" ان الدستور العراقي اكد في المادة الرابعة ، اعتبار اللغة العربية واللغة الكردية اللغتين الرسميتين للعراق، و استخدامهما في التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم والمؤتمرات الرسمية والوثائق الرسمية".



واضاف "فوجئنا بازالة ومسح اللغة الكردية من الكتب الرسمية لمكتب رئيس الوزراء، في أول مخالفة دستورية واضحة لهذه الحكومة الجديدة التي كنا نعقد عليها آمالاً كبيرة في تصحيح المسارات الخاطئة السابقة وفتح صفحة جديدة لبناء الثقة بين الفرقاء السياسيين واعتماد النهج الوطني الديمقراطي في حل المشاكل الموجودة ".



وطالب شكورباعادة النظر في الموضوع والعمل وفق السياقات القانونية والدستورية، محذرا من :" ان استمرار هكذا مخالفات وانتهاكات سيؤثر على مجمل العملية السياسية ويدخل البلاد في ازمات اخرى نحن في غنى عنها".



ف.ا