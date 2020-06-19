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الجمعة, 19 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 10:56 ص

نائبة : الكاظمي يتجاوز الدستور ويحجم وزراءه

ميثاق-الحامدي

انتقدت النائبة عن تحالف "الفتح" ميثاق الحامدي  قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ووصفتها بانها :"  تجاوز دستوري على عمل مجلس النواب".

وقالت الحامدي في تصريح صحفي :" ان قرار مجلس الوزراء بحصر التعيينات والتنقلات للمدراء العامين بشخص رئيس الوزراء ، يعد  تحجيما لوزراء الحكومة الحالية "، لافتة الى :" ان  بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة تتعارض مع القانون".

واضافت :" ان الكاظمي تجاوز دستوريا على عمل مجلس النواب من خلال اتخاذ القرارات دون العودة اليه ، كقرار فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين" ، مبينة :" ان مجلس النواب مصر على رفض  هذا القرار ".

وكان مجلس الوزراء قد قرر فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين دون اخذ رأي مجلس النواب بعد تدهور اسعار النفط وحدوث عجز مالي كبير في الموازنة التشغيلية الاتحادية.

ف.ا

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