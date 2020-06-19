الصحة تدعو لمحاسبة مطلقي الشائعات الذين يستهدفون الأمن الصحي

طالبت وزارة الصحة، ، كافة الجهات المعنية بمحاسبة مطلقي الشائعات الذين يستهدفون الأمن الصحي للبلد.
وقالت الوزارة في بيان انه"في الوقت الذي تواصل فيه ملاكات وزارة الصحة والبيئة جهودها العظيمة لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع ابناء الشعب العراقي، تتعرض الوزارة لهجمة شرسة تستهدف ملاكاتها وتحرض عليهم اضافة الى اثارة الكثير من الشائعات التي لا اساس لها من الصحة سوى استهداف امن المواطن الصحي.
وطالبت الوزارة "الجميع بدعم كافة مؤسساتها وملاكاتها المختلفة في هذه الظروف القاسية كما تطالب الوزارة كافة الجهات المعنية بمحاسبة مطلقي الشائعات الذين يستهدفون الأمن الصحي للبلد"،.
ف.ا