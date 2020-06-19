بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 19 حزيران 2020
آخر الأخبار
دولي عراقي سابق في حملة آسيوية لمواجهة انتشار فايروس كورونا ماذا قال جثير عن قرعة كأس آسيا للشباب حريق هائل يجلي 3000 مواطن من سكنة "عين تمر" في كربلاء الخارجية التركية ترد على نظيرتها العراقية : ننتظر منكم التعاون لا الانتقاد العراق يسجل أعلى معدلاته اليومية في وفيات كورونا.. وحقوق الإنسان: السلطة العراقية ارتكبت أخطاءً! الكاظمي يستفز الاكراد ! بدر : استقرار العراق يبدأ من خروج القوات الاجنبية نائبة : الكاظمي يتجاوز الدستور ويحجم وزراءه نجم الكرة العراقية أحمد راضي يعود إلى المستشفى بعد انتكاسه صحية اغتيال محامي على ايدي مسلحين شمالي بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 10:22 ص

الصحة تدعو لمحاسبة مطلقي الشائعات الذين يستهدفون الأمن الصحي

وزارة الصحة

طالبت وزارة الصحة، ، كافة الجهات المعنية بمحاسبة مطلقي الشائعات الذين يستهدفون الأمن الصحي للبلد.

وقالت الوزارة في بيان انه"في الوقت الذي تواصل فيه ملاكات وزارة الصحة والبيئة جهودها العظيمة لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع ابناء الشعب العراقي، تتعرض الوزارة لهجمة شرسة تستهدف ملاكاتها وتحرض عليهم اضافة الى اثارة الكثير من الشائعات التي لا اساس لها من الصحة سوى استهداف امن المواطن الصحي.

وطالبت الوزارة "الجميع بدعم كافة مؤسساتها وملاكاتها المختلفة في هذه الظروف القاسية كما تطالب الوزارة كافة الجهات المعنية بمحاسبة مطلقي الشائعات الذين يستهدفون الأمن الصحي للبلد"،.

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا العراق

دولي عراقي سابق في حملة آسيوية لمواجهة انتشار فايروس كورونا 19 حزيران 2020 11:21 ص

قحطان جثير

ماذا قال جثير عن قرعة كأس آسيا للشباب 19 حزيران 2020 11:18 ص

احمد-راضي

نجم الكرة العراقية أحمد راضي يعود إلى المستشفى بعد انتكاسه صحية 19 حزيران 2020 10:39 ص

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند

الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي خطير في الانبار 19 حزيران 2020 10:26 ص

كورونا-بديالى

تسجيل 52 إصابة جديدة بفايروس كورونا في كركوك 19 حزيران 2020 09:31 ص

احمد راضي

احمد راضي يهز شباك كورونا ويغادر المستشفى 18 حزيران 2020 01:41 م

الكهرباء

جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط إلى الشبكة الوطنية 18 حزيران 2020 01:26 م

وزارة النفط تكشف طبيعة عقودها لتوفير الكهرباء

الكهرباء: تلكؤ مشروع الربط الخليجي يعود للوضع المالي وجائحة كورونا 18 حزيران 2020 01:20 م

التعليقات