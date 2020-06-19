بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 19 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 10:12 ص

العملة الايرانية تنهار لادنى مستوى منذ عامين

التومان

سجل الريال الإيراني أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أيلول سبتمبر 2018 في السوق غير الرسمية، حسبما أورده موقع لأسعار الصرف الأجنبي، وسط تداعيات اقتصادية متفاقمة للعقوبات الأمريكية وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وبلغ السعر المعروض للدولار 188 ألفا و200 ريال، وفقا لموقع بونباست.كوم الذي يتابع السوق غير الرسمية، ويبلغ السعر الرسمي على موقع البنك المركزي 42 ألف ريال.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من اتفاق دولي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي في أيار مايو 2018 وأعاد فرض العقوبات التي تعصف باقتصادها.

ف.ا
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