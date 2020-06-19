نائبة تطالب الكاظمي بعدم تكرار قراراته غير القانونية



طالبت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية انعام الخزاعي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم تكرار قراراته غير القانونية.



وقالت في بيان انّه : " لايحق لرئيس مجلس الوزراء ان يخالف القانون المتبع بتعيين الدرجات الخاصة ، بل هذا حق قانوني كفله الدستور ، ويجب ان يتم من خلال موافقة مجلس النواب على التعيين بعد اقتراح من مجلس الوزراء استنادا للمادة(٦١/خامسا/ ب) من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وليس التعيين والاقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء".



واضافت ان : " تعيين المدراء العامين يتم من قبل مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى قانون مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ١٩٩١ والذي مازال نافذا ولم يصدر ما يلغيه او يعد له استنادا إلى أحكام المادة (١٣٠) من الدستور ، علما ان مجلس الدولة ( مجلس شورى الدولة سابقا ) أصدر قرارا بالرقم (١٣٨/ ٢٠٠٨) في ١١/ ١١/ ٢٠٠ نص على أن( مجلس الوزراء هو المخول صلاحية تعيين المدير العام )".



وأوضحت الخزاعي :" ان تجاوز الصلاحيات لم يقتصر على مجلس الوزراء في قراراته، بل وصل الى التعدي على " صلاحية الوزير " فتم سلب حقه القانوني الاصيل باختيار طاقمه الاداري التنفيذي وتدويره او اعفائه بما يراه منسجما مع آليات ادارته لوزارته وفق القانون الساري ".



واستغربت من :" ان خطوات الكاظمي التفردية بالقرارات طالت كل شيء ولم تصل إلى حكومة إقليم كردستان التي يشملها القانون ذاته مع الحكومات المحلية للمحافظات ، والتي أكدت المحكمة الاتحادية العليا حقها جميعا بـ ( صلاحية التعيين والرقابة للأجهزة الأمنية ) ومع ذلك صادر الكاظمي حقوق الحكومات المحلية للمحافظات ولم يصل لحدود الاقليم".



وختمت الخزاعي بيانها بدعوة رئيس مجلس الوزراء الى ايقاف هكذا قرارات فردية غير قانونية لانها تأسيس لدولة غياب القانون.



ف.ا