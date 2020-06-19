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الجمعة, 19 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 09:54 ص

الدهلكي يطالب بفتح تحقيق حول تسليم الحكومة السابقة الخزانة العراقية فارغة

رعد الدهلكي

طالب القيادي في تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب بفتح تحقيق عاجل حول تسليم الخزانة العراقية فارغة من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي .

وقال الدهلكي في تصريح صحفي ان: مستشار رئيس الوزراء اعلن في مؤتمر صحفي ان حكومة  الكاظمي تسلمت الخزانة العراقية وهي لاتحتوي سوى على مبلغ ٣٠٠ مليون دولار  ، وهذا يستدعي من جميع المعنيين الوقوف على هذه القضية ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء ماتم الاعلان عنه ".

واضاف :"  اننا نستغرب من هذا الصمت المريب من قبل القوى السياسية "، متسائلا :"  لماذا هذا السكوت؟ الم يكن الاجدر بالمعنيين ان يقفوا على حيثيات هذه الكارثة ، لماذا صُم الجميع أذنيه على قضية عدم وجود موازنة لهذا العام ، اين ذهبت اموال الخزينة العراقية ؟ ونحن قد غادرنا عمليات التحرير وأوقفت جميع المشاريع الاستثمارية وهنالك نقص حاد وكبير في تقديم الخدمات للمواطن ، ناهيك عن توقف الدوائر لعدة أشهر بسبب انتشار الوباء ،فكيف اصبحت الخزانة العراقية خاوية ".

وبين : " ان من المخزي ان نقدم على استقطاع الرواتب من شرائح المجتمع العراقي ونحملها مسؤولية مايجري من تدهور مالي واقتصادي ،فيما نقف صامتين تجاه قضايا اخرى كانت السبب بما وصلنا اليه "، داعيا الكاظمي الى اتخاذ خطوات جريئة تعيد للبلد امواله وكرامته .

ف.ا
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