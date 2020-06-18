صندوق النقد: لبنان يحتاج الى إصلاحات شاملة.. ومراقبون: أولها تفكيك ميليشيا حزب الله

خبراء: الإرهابي حسن نصر الله يتحكم في لبنان برمته وخطابه الأخير دعوة مبكرة للحرب الأهلية

الهيئات الدولية الممولة مثل صندوق النقد الدولي، لا تثق في حكومة حسان دياب التابعة لحزب الله والبلد في منعطف خطير



ما بين الدولة واللادولة خيط رفيع يعبره لبنان الان بخطورة بالغة، فلحظات قد تسقط لبنان وتهلك وتنخرط كل أطرافها في حرب أهلية لا تدع ولا تذر، وهذا هو هدف ميليشيا حزب الله الإرهابية التي يقودها نصر الله.

فالحرب ستخلق له دور وهذا الدور الذي يحرق به لبنان سيحجز له مكانا قادما بعدما لفظه ملايين اللبنانيين وأحسوا بضرورة التخلص منه واستعادة لبنان الدولة.

يأتي هذا، وفي حين ينتظر لبنان تدفقات مالية من صندوق النقد الدولي وغيره، تعيد عجلة الحياة مرة ثانية.

أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، اليوم على أن الصندوق لا يزال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفاً أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.

وامتنع رايس، عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية في حاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات كثيرة. وأضاف أن لبنان في حاجة أيضاً إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها. واندلعت الاحتجاجات الشعبية الهادرة في لبنان بعد انهيار الليرة؛ مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن أن البنك المركزي سيضخ دولارات في السوق بهدف دعم الليرة.

كما فقدت الليرة اللبنانية، أكثر من 60% من قيمتها منذ أواخر العام الماضي، عندما غرق لبنان في أزمة مالية دفعت الحكومة إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.



ويرى خبراء، أن المعضلة في لبنان تتمثل في ميليشيا حزب الله الإرهابية فهى أم المشاكل في لبنان ولا يضمن صندوق النقد الدولي، ألا تذهب أمواله إن منحها إلى ميليشيا حزب الله ثم إيران بعد ذلك؟

في نفس الوقت، فإن حكومة حسان دياب تبدو متآمرة على اللبنانيين وهى حكومة حزب الله بدون مواربة.



من جانبه قال الكاتب خير الله خير الله، إن حسّان دياب، رئيس الوزراء اللبناني، عاجز عن الاتيان بدليل واحد على مؤامرة او انقلاب ردده على مسامع اللبنانين أخيرا، لأن حسان دياب يمثل بدوره انقلابا على النظام الحرّ في لبنان وتحويله الى ورقة إيرانية، لافتا إلى أن حسان دياب يعيش في عالم لا علاقة له بالواقع وهو رهين إرادة ميليشيا حزب الله

وهو كذلك غير قادر على وقف الانهيار في لبنان ولا يستطيع الحصول على ثقة الشعب اللبناني.. وأضاف لا يفيد الكلام الكبير، الذي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء اللبناني في شيء. ما يفيد هو الأفعال. في حال كانت لدى حسّان دياب ايّ أدلّة تدعم كلامه، كلّ ما عليه هو كشف هذه الأدلّة بدل قوله إن "ما يحصل في البلد غير طبيعيٍّ، هناك قرار في مكان ما داخلي أو خارجي، أو ربما الإثنين معاً للعبث بالسلم الأهلي، وتهديد الاستقرار الأمني" مضيفا انّ "ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً، وأن لا يكون هناك موقوفون من الممولين والمحرضين والمنفّذين. هذه لعبة خطيرة جداً، ويجب وضع حدّ لهذا الأمر.



في نفس السياق، قال خير الله خير الله، إنه لا مستقبل للبنان في ظلّ "حكومة حزب الله" في "عهد ميليشيا حزب الله". منتقدا الخطاب الأخير الذي طالب فيه الإرهابي نصر الله اللبنانيين بالتوجه إلى إيران وطلب الإنقاذ والمساعدة منها! قائلا، إنه لم يكن ينقص الارهابي حسن نصرالله سوى قول "أنا لبنان ولبنان أنا"

مؤكدا على انه ياسف، لعدم وجود أحد يرد على كلام الارهابي حسن نصرالله وذلك لسبب واحد، هو سلاح "حزب الله" الموجّه الى الصدور العارية للبنانيين.

وقال خبراء لـ"بغداد بوست" إن مستقبل لبنان مجهولا والفترة القليلة القادمة، إن لم يشعر اللبنانيون بتحسن حقيقي في حياتهم واستعادة الدولة فسيكون الأمر سيئا للغاية، وقد تفلت الأمور وتسقط لبنان من جديد في براثن الحرب الأهلية والسبب ميليشيا حزب الله.

أ.ي