الخارجية تسلم السفير الايراني مذكرة احتجاج على قصف قرى حدودية



استدعت وزارة الخارجية صباح اليوم السفير الايراني ايرج مسجدي وسلّمته مذكرة احتجاج،على القصف المدفعيّ الإيرانيّ الذي تعرّضت له قرى في (مرتفعات آلانة) حُدُوديّة تابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل يوم امس الثلاثاء ,وما تسبّب به من خسائر مادّية وأضرار بالممتلكات، علاوة على بثّ الخوف بين الآمنين من سُكّان تلك المناطق.



وقالت وزارة الخارجيّة في بيان انها :" اذ تؤكد حرص العراق على ديمومة، وتنمية العلاقات التاريخيّة بين البلدين، تُؤكّد أيضاً إدانة هذه الاعمال وأهمّية حرص الجانب الإيرانيّ على احترام سيادة العراق،والتوقّف عن القيام بمثل هذه الأعمال، وتحرّي سُبُل التعاون الثنائيّ المُشترَك في ضبط الأمن وتثبيت الاستقرار على الحُدُود المُشترَكة ".



ف.ا