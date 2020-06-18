فائق الشيخ علي : معظم ملفات السياسيين السنة " كيدية وملفقة " تزلفا للمالكي

اكد النائب فائق الشيخ علي ان معظم ملفات قضايا السياسيين السنة "كيدية وملفقة"، تم افتعالها تقرباً الى رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.



وكتب الشيخ علي في تغريدة على /تويتر/: "سأقول كلاماً أنا مسؤول عنه أمام الله والتاريخ بحكم مسؤوليتي النيابية عضواً في اللجنة قانونية ورئيساً لها لاحقاً وعضواً أيضاً حالياً ، اطلعت على ملفات قضايا السياسيين السُنّة العراقيين، فوجدت معظمها كيدية وملفقة وكاذبة افتعلها ضباط بالسلطة تزلفاً وتقرباً الى رئيس الوزراء المالكي".



وسلّم وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، وهو من المكون السني ، نفسه الثلاثاء، الى القضاء، قبل ان يقرر القاضي توقيفه.



و سبق وان صدرت بحق العيساوي احكام غيابية بالسجن عن تهم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية في زمن المالكي .

ف.ا