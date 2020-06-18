النزاعات العشائرية تدفع بالكاظمي صوب البصرة

كشفت الحكومة المحلية في البصرة، عن زيارة قريبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للمحافظة ، لوضع خطة مفصلة لمعالجة ملف النزاعات العشائرية.



وقال المحافظ اسعد العيداني في بيان صحفي ، :" ان هذا الملف يشكل نقطة مضعفة للوضع الامني في كل المحافظات العراقية، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".



واضاف العيداني انه "بحث هذا الملف مع وزيري الداخلية والدفاع خلال زيارتهما الى البصرة، الى جانب مناقشته مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".



واوضح :" ان الاجهزة الامنية في المحافظة كانت قد تصدت قبل فترة لهذا الموضوع ، الا ان انشغال الأجهزة الامنية بملف التظاهرات لفترة طويلة ومن ثم مساهمتها في تطبيق الحظر الشامل في المحافظة، عرقل جهود متابعة هذا الملف الذي سيتم حله بشكل مفصل من الحكومتين الاتحادية والمحلية".

ف.ا