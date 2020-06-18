الحكمة : الخلاف والجدل مازالا مستمرين حول تعديل قانون الانتخابات



اكد تيار الحكمة :" ان الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات مازالت مستمرة ، ولم يتم حسمها حتى الان ".



وقال عضو التيار النائب جاسم البخاتي في تصريح صحفي :" ان النقاشات داخل اللجنة القانونية ، الممثلة لكل الكتل السياسية ، مازالت حادة ولم يتم الاتفاق على حسم الجدل بشأن الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات " .



واضاف :" ان دولة القانون وعددا من الكتل السياسية ، تطالب بجعل المحافظة الواحدة دائرة او دائرتين وباقصى حال ثلاث دوائر انتخابية ، في حين ان كتلا اخرى ، منها سائرون ، مازالت مصرة على ان يبقى القانون المشرع على حاله دون اجراء تعديل والابقاء على ان كل قضاء دائرة انتخابية واحدة "، مبينا :" ان جميع الكتل السياسية متفقة على ان يكون الفائز هو من يحصل على اعلى الاصوات دون تغيير نص الفقرة بشأنه " .



واشار البخاتي الى :" ان تيار الحكمة مازال باتجاه اعتماد القضاء دائرة انتخابية واحدة " .



ف.ا