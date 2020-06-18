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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 01:32 م

الحكمة : الخلاف والجدل مازالا مستمرين حول تعديل قانون الانتخابات

جاسم البخاتي

اكد تيار الحكمة :"  ان الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات مازالت مستمرة  ، ولم يتم حسمها  حتى الان ".

وقال عضو التيار النائب جاسم البخاتي في تصريح صحفي :" ان  النقاشات داخل اللجنة القانونية ، الممثلة لكل الكتل السياسية ، مازالت حادة ولم يتم الاتفاق على حسم الجدل بشأن الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات " .

واضاف :" ان  دولة القانون وعددا من الكتل السياسية ، تطالب  بجعل المحافظة الواحدة دائرة او دائرتين وباقصى حال ثلاث دوائر انتخابية ، في حين ان كتلا اخرى ، منها سائرون ، مازالت مصرة على ان يبقى القانون المشرع على حاله دون اجراء تعديل والابقاء على ان كل قضاء دائرة انتخابية واحدة "،  مبينا :" ان  جميع الكتل السياسية متفقة على ان يكون الفائز هو من يحصل على اعلى الاصوات دون تغيير نص الفقرة بشأنه " .

واشار البخاتي الى :" ان  تيار الحكمة مازال باتجاه اعتماد القضاء دائرة انتخابية واحدة " .

ف.ا
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