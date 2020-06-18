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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 01:29 م

عالية نصيف: مندوب شركة مصرية يتجول حاملاً حقيبة رشاوى بقيمة ٤٠ مليون دولار لتمرير عقد محطة بيجـي

عالية

دعت لجنة النزاهة النيابية ،  هيئة النزاهة إلى إعلان نتائج التحقيق في مذكرة الاتفاق المفترض أن تؤدي إلى إبرام عقد محطة بيجي الكهربائية، مبينة أن مندوب شركة أوراسكوم المصرية يحاول تمرير العقد بشتى الوسائل ويتجول بين أصدقائه الفاسدين حاملاً حقيبة فيها ٤٠ مليون دولار .

وقالت عضو اللجنة النائب عالية نصيف في بيان صحفي ، أن " بعض الفاسدين والمنتفعين يحاولون الترويج لإمكانية ابرام عقد محطة بيجي، في حين لايجوز إبرامه لكون مذكرة الاتفاق الفاسد أحيلت إلى هيئة النزاهة، ومازلنا ننتظر نتائج التحقيق ". 

واضافت ، ،  أن " مندوب شركة اوراسكوم يضغط بشتى الوسائل لتمرير العقد المفترض، ويتجول حاملاً حقيبة فيها رشاوى بقيمة ٤٠ مليون دولار، والفاسدون بدأوا يروجون لأكاذيب حول إمكانية إبرام العقد، ولا نستبعد أن يحاول البعض تمريره قبل انتهاء التحقيق، وبالتالي يجب إلغاء مذكرة الاتفاق "، مبينة أن " محطة بيجي مؤهلة بنسبة معينة، في حين العقد يتضمن تأهيلها من الصفر، ومن هنا تبدأ السرقة ". 

وطالبت نصيف ، رئيس الوزراء بالتدخل  شخصياً وأن لايسمح بإحالة القضية إلى (شخص يعمل معه ابن أخيه الفاسد الذي كان يعمل سمساراً في الوزارة) " ، داعية هيئة النزاهة إلى " إعلان نتائج التحقيق بأسرع وقت ممكن بهدف فضح سراق المال العام وإلغاء مذكرة الاتفاق.

ف.ا
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