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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 01:26 م

جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط إلى الشبكة الوطنية

الكهرباء
 
اعلنت شركة «جنرال الكترك» الامريكية المختصة في مجال الطاقة، ، اضافة 1000 ميغا واط من الطاقة الكهربائية الى الشبكة الوطنية.

وقال المدير التنفيذي للشركة في الشرق الاوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا، جو انيس، إن الشركة اضافت 1000 ميغا واط من الطاقة الكهربائية الى الشبكة الوطنية العراقية، توزعت بواقع 500 ميغا واط منها من محطة بسماية وتغذي العاصمة بغداد، ومثلها موزعة بين محطتي السماوة وذي قار والتي دخلت الخدمة هذا الشهر.

واشار انيس الى: ان مجموع انتاج توربينات شركة جنرال الكترك من الطاقة الكهربائية تصل الى ما يقارب 60 % من مجموع الطاقة المنتجة في العراق.

وأوضح: أن طواقم الشركة مستمرة بالعمل في 6 محطات رئيسية لتأمين صيانة 3700 ميغا واط من انتاج الطاقة الكهربائية لتجهيزها لفترة الصيف، كما ان طواقم الشركة مستمرة ايضا بالعمل في اغلب محافظات العراق ولم يتوقف على الرغم من التحديات الامنية وانتشار فايروس كورونا.

وبيّن: ان موضوع المحطات المركبة (الاستفادة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط) سيتم بدء المباحثات مع الحكومة الجديدة قريبا لغرض العمل بإنشاء تلك المحطات، لانها تساعد العراق بالحصول على الكهرباء من الغاز الذي يحرق.

ولفت انيس الى: ان الشركة تعمل في العراق منذ اكثر من 50 سنة، لذا فإن تغيير الحكومات في العراق لن يؤثر على عمل الشركة في البلاد، وبالتالي فإن طواقم الشركة مستمرة بالعمل في جميع محطات الكهرباء في اغلب المحافظات. لافتا الى: ان الشركة على تواصل لقاءاتها مع المسؤولين في وزارة الكهرباء لبحث التعاون المشترك في مجال انتاج الطاقة والتوزيع.

ف.ا
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