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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 01:23 م

جمال المحمداوي : تكليف غني الخاقاني بادارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون

جمال-المحمداوي

 

اكد عضو مجلس النواب ، النائب جمال المحمداوي ، ان الامر الديواني الصادر من مكتب رئيس الوزراء الخاص بتكليف غني الخاقاني بادارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون ، داعيا الى إلغائه فورا أو تعديله بما يتناسب مع القوانين العراقية .

وقال المحمداوي  في بيان صحفي ان " الامر الديواني 63 الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 17 / 6 / 2020 والذي يقضي بتكليف ( غني الخاقاني ) بتسيير شؤون ديوان الوقف الشيعي وتخويله الصلاحيات الإدارية والمالية ، مخالف للقانون مخالفة صريحة. 

وأضاف ان " المادة (1555) من قانون سنة1981 والذي يتضمن قيام الوكيل الأقدم بصلاحيات رئيس الديوان وفي حال عدم وجوده فبالإمكان قيام الموظف الأقدم في الوقف الشيعي القيام بالمهام والصلاحيات الادارية والمالية اللازمة لتسيير الاعمال لحين اختيار رئيس للديوان.

وتابع " ان وجه المخالفة في ان (غني الخاقاني ) ليس الوكيل الاقدم المصوت عليه والمرسل الى مجلس النواب ولا هو الموظف الاقدم فلا يمكن تكليفه بادارة الديوان كي لا يبنى الموضوع على اساس خاطئ كما في الممارسات غير القانونية للحكومة السابقة.

ف.ا
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