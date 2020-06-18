بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 18 حزيران 2020
آخر الأخبار
احمد راضي يهز شباك كورونا ويغادر المستشفى فائق الشيخ علي : معظم ملفات السياسيين السنة " كيدية وملفقة " تزلفا للمالكي النزاعات العشائرية تدفع بالكاظمي صوب البصرة الحكمة : الخلاف والجدل مازالا مستمرين حول تعديل قانون الانتخابات عالية نصيف: مندوب شركة مصرية يتجول حاملاً حقيبة رشاوى بقيمة ٤٠ مليون دولار لتمرير عقد محطة بيجـي جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط إلى الشبكة الوطنية جمال المحمداوي : تكليف غني الخاقاني بادارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون الكهرباء: تلكؤ مشروع الربط الخليجي يعود للوضع المالي وجائحة كورونا البعيجي : الرد الحكومي على الاعتداءات التركية خجول جدا الخدمات النيابية: سنفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في البلد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 01:20 م

الكهرباء: تلكؤ مشروع الربط الخليجي يعود للوضع المالي وجائحة كورونا

وزارة النفط تكشف طبيعة عقودها لتوفير الكهرباء

عزت وزارة الكهرباء تلكؤ العمل بمشروع الربط الخليجي وتجهيز محافظة البصرة بـ 500 ميغاواط منه كمرحلة اولى، الى جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد. 

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء، احمد العبادي: ان «الوزارة وقعت، في وقت سابق، مذكرة تفاهم وخارطة طريق مع هيئة الربط الخليجي لربط منظومة الكهرباء العراقية معها من خلال دولة الكويت ومحافظة البصرة بواقع خطين ومحطة ثانوية، إذ كان من المقرر ان تنجز الاعمال بهذا المشروع مطلع تشرين الاول من العام الحالي ليتسنى تجهيز محافظة البصرة بـ 500 ميغاواط، إلا ان تداعيات الاوضاع الصحية والمالية ادت الى انسحاب بعض الشركات، وبالتالي تلكؤ المشروع».

واضاف ان «الحديث عن مشروع للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية غير ممكن، وذلك لبعد الشبكة السعودية عن العراقية ووجود صحراء بين الجانبين تمتد لمسافة 210 كم، وعليه فإن الربط مع دول الخليج لا يتم إلا من خلال الكويت».

 واشار  الى ان «الوزارة لم تطلع ولم يصلها اي اشعار عن الزيارة التي اجراها وزير المالية الى  الرياض وطرحه موضوع الربط الكهربائي وامكانية مساعدة العراق بهذا المجال».

واكد العبادي «عدم وجود اي مشروع على ارض الواقع مع الجانب السعودي على الرغم من وجود بروتوكول تعاون مشترك، لان اقامة المشاريع تتطلب أمورا عدة، اهمها توفر مشاريع بنى تحتية بين الجانبين وتخصيصات مالية، والاتفاق على المدد الزمنية وتحديد سعر التعرفة لاسيما بمجال نقال الغاز». مبينا ان «اقامة هكذا مشاريع تتطلب قرارات حكومية وليست وزارية»..

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
احمد راضي

احمد راضي يهز شباك كورونا ويغادر المستشفى 18 حزيران 2020 01:41 م

الكهرباء

جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط إلى الشبكة الوطنية 18 حزيران 2020 01:26 م

سناء الموسوي

الخدمات النيابية: سنفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في البلد 18 حزيران 2020 01:07 م

8c5d1945-a215-4d37-ab97-bd201cb4e3cf

الهجرة: عودة 232 نازحا بمخيمات محور الخازر إلى مناطقهم الأصلية في الموصل 18 حزيران 2020 12:24 م

الصحة-768x480

الصحة تكشف أسباب ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا 18 حزيران 2020 12:21 م

النفط

النفط يهبط بسبب المخاوف من موجة كورونا الثانية 18 حزيران 2020 12:18 م

امتحان

مفوضية حقوق الإنسان تحذر من «كارثة إنسانية» في حال إجراء امتحانات الصف الثالث المتوسط 18 حزيران 2020 11:57 ص

متظاهرو واسط

متظاهرون في البصرة يجددون المطالبة باقالة المحافظ والقيادات الامنية 18 حزيران 2020 11:33 ص

التعليقات