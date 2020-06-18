الكهرباء: تلكؤ مشروع الربط الخليجي يعود للوضع المالي وجائحة كورونا



عزت وزارة الكهرباء تلكؤ العمل بمشروع الربط الخليجي وتجهيز محافظة البصرة بـ 500 ميغاواط منه كمرحلة اولى، الى جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد.



وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء، احمد العبادي: ان «الوزارة وقعت، في وقت سابق، مذكرة تفاهم وخارطة طريق مع هيئة الربط الخليجي لربط منظومة الكهرباء العراقية معها من خلال دولة الكويت ومحافظة البصرة بواقع خطين ومحطة ثانوية، إذ كان من المقرر ان تنجز الاعمال بهذا المشروع مطلع تشرين الاول من العام الحالي ليتسنى تجهيز محافظة البصرة بـ 500 ميغاواط، إلا ان تداعيات الاوضاع الصحية والمالية ادت الى انسحاب بعض الشركات، وبالتالي تلكؤ المشروع».



واضاف ان «الحديث عن مشروع للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية غير ممكن، وذلك لبعد الشبكة السعودية عن العراقية ووجود صحراء بين الجانبين تمتد لمسافة 210 كم، وعليه فإن الربط مع دول الخليج لا يتم إلا من خلال الكويت».



واشار الى ان «الوزارة لم تطلع ولم يصلها اي اشعار عن الزيارة التي اجراها وزير المالية الى الرياض وطرحه موضوع الربط الكهربائي وامكانية مساعدة العراق بهذا المجال».



واكد العبادي «عدم وجود اي مشروع على ارض الواقع مع الجانب السعودي على الرغم من وجود بروتوكول تعاون مشترك، لان اقامة المشاريع تتطلب أمورا عدة، اهمها توفر مشاريع بنى تحتية بين الجانبين وتخصيصات مالية، والاتفاق على المدد الزمنية وتحديد سعر التعرفة لاسيما بمجال نقال الغاز». مبينا ان «اقامة هكذا مشاريع تتطلب قرارات حكومية وليست وزارية»..



ف.ا