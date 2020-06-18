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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 01:09 م

البعيجي : الرد الحكومي على الاعتداءات التركية خجول جدا

منصور البعيجي

وصف النائب عن كتلة دولة القانون منصور البعيجي الرد الحكومي على الاعتداء التركي على الاراضي العراقية بأنه خجول جدا ، ولايتناسب مع ماقامت به تركيا من اعتداء وانتهاك خطير للسيادة العراقية ، ولايمكن السكوت عليه نهائيا.

ودعا البعيجي ،في  بيان  الحكومة العراقية لان تحدد موقفها من هذا الاعتداء والانتهاك للسيادة العراقية ،وان تبين موقفها امام الشعب الذي اقسمت على حماية ارضه وسمائه ومائه، مطالبا الحكومة ان يكون ردها  قويا وحازما ضد انتهاكات تركيا للاراضي العراقية وان تبتعد عن البيانات الخجولة او استدعاء السفير لتسليمة مذكرات احتجاج .

واوضح ان" ماقامت به تركيا عدوان سافر اثم  يجب ان يكون الرد عليها اقوى من فعلتها حتى لاتتكرر هذه الحادثة مرة اخرى" .

ف.ا
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