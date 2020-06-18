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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 01:07 م

الخدمات النيابية: سنفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في البلد

سناء الموسوي

كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية، سناء الموسوي، عن قرب فتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في عموم العراق، معتبرة أن ملف المجمعات السكنية استغل من بعض المحافظين كداعيات انتخابية .

وقالت الموسوي، في تصريح صحفي: إن “بعض المحافظين استغلوا مناصبهم في توزيع مجمعات سكنية على شرائح مهمة بما فيهم عوائل الشهداء والمهجرين وموظفي وزارة الأعمار والإسكان”.

وأضافت أن “أغلب هذه المجمعات أصابها الاندثار وتحتاج إلى صرف مبالغ اكثر ونحن في لجنة الخدمات وضعنا لها مبالغ في عام ٢٠١٩ “.

وأشارت الموسوي إلى أن لجنتها “وبالتعاون مع وزارة الأعمار والإسكان حددت فترة زمنية لإنجاز المجمعات السكنية”، مبينة أن “هناك اخفاقا واضحا على الرغم من تخصيص الاموال اللازمة لإنجاز المجمعات السكنية”.

ف.ا

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