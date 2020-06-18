مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، عن كشف بترولي جديد بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يوميا من الزيت الخام، وتواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، “تم تحقيق كشف بترولي (GNN-4) بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل يوميًا من الزيت الخام، وتشير التقديرات إلى تواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج”.

و“تشير هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح عمليات البحث والاستكشاف في الحقول الحالية، وأن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التي لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تسهم في تحقيق هذه الرؤية”.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الكشف البترولي يأتي فى إطار إستراتيجية قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى للآبار والحقول القديمة، وذلك من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار.