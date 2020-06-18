بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 18 حزيران 2020
آخر الأخبار
احمد راضي يهز شباك كورونا ويغادر المستشفى فائق الشيخ علي : معظم ملفات السياسيين السنة " كيدية وملفقة " تزلفا للمالكي النزاعات العشائرية تدفع بالكاظمي صوب البصرة الحكمة : الخلاف والجدل مازالا مستمرين حول تعديل قانون الانتخابات عالية نصيف: مندوب شركة مصرية يتجول حاملاً حقيبة رشاوى بقيمة ٤٠ مليون دولار لتمرير عقد محطة بيجـي جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط إلى الشبكة الوطنية جمال المحمداوي : تكليف غني الخاقاني بادارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون الكهرباء: تلكؤ مشروع الربط الخليجي يعود للوضع المالي وجائحة كورونا البعيجي : الرد الحكومي على الاعتداءات التركية خجول جدا الخدمات النيابية: سنفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في البلد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 12:32 م

مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

d08a6eaa-31e9-45bf-924c-dac6d9b1a90d
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، عن كشف بترولي جديد بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يوميا من الزيت الخام، وتواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.
وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، “تم تحقيق كشف بترولي (GNN-4) بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل يوميًا من الزيت الخام، وتشير التقديرات إلى تواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج”.
و“تشير هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح عمليات البحث والاستكشاف في الحقول الحالية، وأن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التي لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تسهم في تحقيق هذه الرؤية”.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الكشف البترولي يأتي فى إطار إستراتيجية قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى للآبار والحقول القديمة، وذلك من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
0783a51b-513d-4581-8d78-9411e5cefba0

إيران تواصل إرهابها وتحديها للعالم .. وتطلق صواريخ كروز في خليج عمان 18 حزيران 2020 12:29 م

8c5d1945-a215-4d37-ab97-bd201cb4e3cf

بعد الصحة العالمية .. ترامب يلاحق منظمة دولية جديدة 18 حزيران 2020 11:49 ص

9e941989-a647-40c9-806a-8a65b4c11752

يحدث في اليابان .. اعتقال وزير العدل السابق بتهمة شراء أصوات انتخابية 18 حزيران 2020 11:46 ص

مايك بنس نائب الرئيس الامريكي

نائب ترامب: الحديث عن الموجة الثانية من كورونا هدفه إثارة الفزع 17 حزيران 2020 12:30 م

رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز

رئيس دولة هندوراس يعلن إصابته بفايروس كورونا 17 حزيران 2020 11:31 ص

كورونا في البرازيل

البرازيل تسجل 34918 إصابة جديدة بفايروس كورونا في يوم واحد 17 حزيران 2020 11:25 ص

27cea505-cd22-49c5-a994-1eff25b4d907

السعودية تحذر من استغلال إيران العوائد الاقتصادية للعقوبات في الأعمال الإرهابية والتخريبية 17 حزيران 2020 10:45 ص

27cea505-cd22-49c5-a994-1eff25b4d907

المقاومة الإيرانية تحيي انطلاقتها الـ40 وتواصل العزم على إسقاط نظام طهران 17 حزيران 2020 10:38 ص

التعليقات