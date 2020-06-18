الهجرة: عودة 232 نازحا بمخيمات محور الخازر إلى مناطقهم الأصلية في الموصل

أكدت معاون مدير فرع وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة أربيل سعاد اسماعيل محمد، الخميس، استمرار عودة النازحين من مخيمات الخازر وحسن شام الى مناطقهم الاصلية بمحافظة نينوى .

وقالت محمد في بيان له، انه “بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية في محور الخازر (37كم شرق الموصل)وإدارة المخيمات في المحافظة تمت اعادة وجبة جديدة من النازحين الى مناطقهم في نينوى، إضافة إلى ان النازحين يعودون وفقا لرغبتهم وبشكل طوعي ولا أحد يستطيع اجبارهم على ترك المخيم”.

وأضافت، أن “232 نازحا غادر مخيمات الخازر وحسن شام u3, u2 وعادوا الى مناطقهم الاصلية في مدينة الموصل”.

وبينت محمد ان “مخيم الخازر شهد عودة 141 نازحا إلى مناطقهم الاصلية، فيما شهد مخيم حسن شام u3 عودة 68 نازحا، وكان مخيم حسن شام u2 شهد عودة 23 نازحا”.