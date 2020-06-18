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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 12:12 م

وفد كردستاني إلى بغداد الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات

وفد كردستان
قرر مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، ارسال وفده إلى العاصمة بغداد، الأسبوع المقبل لإدامة المحادثات.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس وزراء كردستان، في بيان  له، أن “المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر نظام مؤتمرات الفيديو (الفيديو كونفرانس)”.

وأضاف البيان، أنه “جرى في مستهل الاجتماع التباحث بشأن إعادة تنظيم الإنفاق وبما يتلاءم مع الوضع الراهن والإمكانات المالية المتاحة لدى وزارة المالية والاقتصاد، وفق آلية يتم من خلالها ضمان حقوق جميع من يستلمون دخلاً من الحكومة (مستحقي الرواتب)”.

وشدد مجلس الوزراء، على “مواصلة خفض رواتب المتقاعدين من أصحاب الدرجات العليا، في ضوء ما تم إقراره في الاجتماعات السابقة، على أن تستمر الاجتماعات بهذا الصدد لغاية الأحد المقبل”.

وقرر المجلس، “تمديد المهلة التي تم بموجبها خصم 15 بالمئة من الديون المستحقة على الشركات عن رسوم الماء والكهرباء، إلى 1 أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد أن انقضت المهلة الأولى في منتصف الشهر الجاري”.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء “سير المحادثات مع الحكومة الاتحادية، وتقرر أن يغادر وفد حكومة الإقليم إلى بغداد الأسبوع المقبل بهدف تطوير التفاهمات المشتركة التي اتفق عليها الجانبان في وقت سابق، من أجل تأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم مقابل المضي بما عليه من التزامات في إطار الدستور العراقي”.
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