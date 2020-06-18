مصدر أمني: تفكيك شبكة لترويج المخدرات شرق ديالى

تمكنت قوة امنية من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين ناحيتين حدوديتين شرق ديالى.

وقال مصدر امني في حديث له اليوم، ان قوة امنية من قسم مكافحة المخدرات في شرطة ديالى وبعد متابعة ميدانية تمكنت من تفكيك شبكة لترويج المخدرات بعملية نوعية نفذت بين ناحيتي قزانية ومندلي الحدوديتين مع ايران شرق ديالى.

واضاف ان العمليات النوعية اسهمت في تفكيك العديد من شبكات ترويج المواد المخدرة وانخفاض معدلات تهريب المواد المخدرة خاصة في المناطق الشرقية الحدودية مع ايران.