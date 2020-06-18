بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 18 حزيران 2020
آخر الأخبار
احمد راضي يهز شباك كورونا ويغادر المستشفى فائق الشيخ علي : معظم ملفات السياسيين السنة " كيدية وملفقة " تزلفا للمالكي النزاعات العشائرية تدفع بالكاظمي صوب البصرة الحكمة : الخلاف والجدل مازالا مستمرين حول تعديل قانون الانتخابات عالية نصيف: مندوب شركة مصرية يتجول حاملاً حقيبة رشاوى بقيمة ٤٠ مليون دولار لتمرير عقد محطة بيجـي جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط إلى الشبكة الوطنية جمال المحمداوي : تكليف غني الخاقاني بادارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون الكهرباء: تلكؤ مشروع الربط الخليجي يعود للوضع المالي وجائحة كورونا البعيجي : الرد الحكومي على الاعتداءات التركية خجول جدا الخدمات النيابية: سنفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في البلد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 11:57 ص

مفوضية حقوق الإنسان تحذر من «كارثة إنسانية» في حال إجراء امتحانات الصف الثالث المتوسط

امتحان

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، من «كارثة إنسانية» في حال إجراء امتحانات الصف الثالث المتوسط

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان إن «حياة الطلاب في خطر محدق بعد تفشي جائحة كورونا، وان اجراء اي امتحانات سيؤدي الى كارثة انسانية بسبب عدم وجود متطلبات الجانب الصحي والتعامل مع الفايروس في المدارس التي من المقرر اجراء الامتحانات فيها».

وأضاف أن «وزارة التربية يجب ان تعيد النظر في قرارها بإجراء الامتحانات وخصوصا لطلبة الصف الثالث متوسط بعد تفشي المرض بشكل كبير في عموم المحافظات»، لافتا إلى أن «وجود هذا الكم من التجمعات من الطلبة لاداء الامتحانات سيساعد في انتشاره».

وتابع الغراوي ان «وزارة التربية أعلنت بالبدء انها ستعيد تقييم قراراتها مع الوضع الصحي، واليوم اصبح الوضع الصحي خطرا محدقا يهدد حياة الطلاب مما يستدعي اتخاذ قرار انساني وصحي عاجل بالغاء هذه الامتحانات، والاعتماد على نتائج نصف السنة اسوة بالقرار الذي تم تطبيقه لطلبة السادس الابتدائي».
وكشفت لجنة التربية النيابية، الأحد (14 حزيران الجاري)، عن مقترح نيابي لتعليق الامتحانات النهائية (البكالوريا) للصف الثالث متوسط، فيما أكدت أن مجلس الوزراء سيصوت على هذا المقترح في الجلسات المقبلة.
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق، على مقترح وزارة التربية باعتماد درجات نصف السنة بدل اجراء الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
احمد راضي

احمد راضي يهز شباك كورونا ويغادر المستشفى 18 حزيران 2020 01:41 م

الكهرباء

جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط إلى الشبكة الوطنية 18 حزيران 2020 01:26 م

وزارة النفط تكشف طبيعة عقودها لتوفير الكهرباء

الكهرباء: تلكؤ مشروع الربط الخليجي يعود للوضع المالي وجائحة كورونا 18 حزيران 2020 01:20 م

سناء الموسوي

الخدمات النيابية: سنفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في البلد 18 حزيران 2020 01:07 م

8c5d1945-a215-4d37-ab97-bd201cb4e3cf

الهجرة: عودة 232 نازحا بمخيمات محور الخازر إلى مناطقهم الأصلية في الموصل 18 حزيران 2020 12:24 م

الصحة-768x480

الصحة تكشف أسباب ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا 18 حزيران 2020 12:21 م

النفط

النفط يهبط بسبب المخاوف من موجة كورونا الثانية 18 حزيران 2020 12:18 م

متظاهرو واسط

متظاهرون في البصرة يجددون المطالبة باقالة المحافظ والقيادات الامنية 18 حزيران 2020 11:33 ص

التعليقات