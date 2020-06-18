بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 18 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 11:46 ص

يحدث في اليابان .. اعتقال وزير العدل السابق بتهمة شراء أصوات انتخابية

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اعتقلت هيئة الادعاء اليابانية، الخميس، وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي وزوجته عضوة البرلمان؛ للاشتباه في شراءأصوات انتخابية خلال حملتها بانتخابات العام الماضي.
وتردد أن الزوجين اشتريا أصواتا في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان ) في يوليو/تموز، في انتهاك لقانون الانتخابات في البلاد وبها فازت زوجة الوزير السابق أنري كاواي بمقعدها في المجلس. 

وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن المحققين وجدوا أن كاتسويوكي كاواي قدم مبلغ 24 مليون ين (225 ألف دولار) نقدا، وقدمت زوجته نحو 1.5 مليون ين إلى نحو 100 شخص في مقاطعة هيروشيما غربي اليابان لدعمها في حملتها.
وأفاد التقرير بأن الاثنين نفيا هذه الاتهامات، بالرغم من أن معظم الـ 100 شخص الذين استجوبهم الادعاء اعترفوا بتلقي النقود.
وقبل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي استقالتهما من الحزب أمس الأربعاء. ومع ذلك، أفادت تقارير بأنهما قالا إنهما سوف يواصلان عملهما البرلماني .
وأمس الأول الثلاثاء حُكم على سكرتير أنري كاواي بالسجن 18 شهرا، مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بسبب دفع أموال بشكل غير قانوني لأعضاء الحملة في انتخابات يوليو/ تموز العام الماضي.
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