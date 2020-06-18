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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 11:46 ص

النزاهة البرلمانية: اعفاء اي مسؤول او احالته الى التقاعد لايحميه من المحاسبة

النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي



أكدت لجنة النزاهة في البرلمان ان  اعفاء اي مسؤول او احالته الى التقاعد لا تحميه من المحاسبة،.
وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي، ان "اعفاء اي مسؤول من منصبه او احالته الى التقاعد لا تحميه من المحاسبة،  مبينا ان هناك مسؤولين عليهم قضايا فساد وشبهات كثيرة وخطيرة، تم احالتهم الى التقاعد او تم اعفاءهم من مناصبهم، دون اخذ النظر بالفساد الذي ارتكبه".
وشدد الصيادي، على "ضرورة فتح كل ملفات الفساد على الشخصيات، التي تم اعفاءها من المسؤولية او تمت احالتها على التقاعد، فلا يمكن ترك الفاسدين، دون عقاب، وسيكون لنا موقف من ذلك من خلال الزام الحكومة العراقية، بفتح ملفات كل مسؤول يتم اعفاءه او احالته على التقاعد".

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