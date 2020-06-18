بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 18 حزيران 2020
آخر الأخبار
احمد راضي يهز شباك كورونا ويغادر المستشفى فائق الشيخ علي : معظم ملفات السياسيين السنة " كيدية وملفقة " تزلفا للمالكي النزاعات العشائرية تدفع بالكاظمي صوب البصرة الحكمة : الخلاف والجدل مازالا مستمرين حول تعديل قانون الانتخابات عالية نصيف: مندوب شركة مصرية يتجول حاملاً حقيبة رشاوى بقيمة ٤٠ مليون دولار لتمرير عقد محطة بيجـي جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط إلى الشبكة الوطنية جمال المحمداوي : تكليف غني الخاقاني بادارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون الكهرباء: تلكؤ مشروع الربط الخليجي يعود للوضع المالي وجائحة كورونا البعيجي : الرد الحكومي على الاعتداءات التركية خجول جدا الخدمات النيابية: سنفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في البلد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 11:21 ص

انهيار الليرة .. كيف استقبل البنك المركزي السوري قانون "قيصر" العقابي ضد دمشق؟

8c5d1945-a215-4d37-ab97-bd201cb4e3cf
استقبل مصرف سوريا المركزي قرب تطبيق قانون "قيصر" العقابي ضد دمشق، بقرار جديد معلنا عن رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية إلى 1250 ليرة بدلا من 700 ليرة.
ودخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم "قيصر" حيز التنفيذ  الأربعاء، ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية مع النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب، ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.

ووفق نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد أصبح سعر صرف الدولار الأمريكي 1256 ليرة بعد أن كان سعره في نشرة الأمس 704 ليرات.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب النشرة 1413.38 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة ولتسليم الحوالات الشخصية.
ووفق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن  سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم في دمشق بلغ  2700 ليرة ، وفي حلب 2800 ليرة .
ويخشى تجار سوريون من ارتفاع كبير لأسعار المواد المستوردة التي كانت مدعومة من قبل الحكومة السورية .
وبدأت الليرة السورية تنهار أمام الدولار الأمريكي منذ بداية الشهر الجاري مع دخول قانون قيصر الأمريكي  حيز التنفيذ اليوم .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
9e941989-a647-40c9-806a-8a65b4c11752

بالأرقام.. أسباب التراجع الكبير في إنتاج النفط العالمي خلال مايو 2020 18 حزيران 2020 11:43 ص

8c5d1945-a215-4d37-ab97-bd201cb4e3cf

"قيصر" .. مقصلة تزيد عزلة الاقتصاد السوري وتستهدف إيران وروسيا وحزب الله 18 حزيران 2020 11:27 ص

ميليشيات ايران تقصف بغداد

ميليشيات إيران تستهين بالكاظمي.. الصواريخ تنهمر مجددًا على العاصمة بغداد وتستهدف السفارة الأمريكية 18 حزيران 2020 03:30 ص

حسن نصر الله زعيم حزب الله

بعدما أفلس لبنان.. نصر الله يعوي على أطلال بيروت ويطلب الإنقاذ من إيران! 18 حزيران 2020 02:55 ص

الخسفة المرعبة

بقايا داعش وجريمة نوري المالكي.. مطالب لحكومة الكاظمي بفتح ملف حفرة "الخسفة" المرعبة 18 حزيران 2020 02:18 ص

الطائرة الاوكرانية المستهدفة في ايران

بعد قتلهم.. الحرس الثوري الإرهابي ينهب متعلقات ضحايا الطائرة الأوكرانية المستهدفة 18 حزيران 2020 01:11 ص

العلاق وهمتي رئيس البنك المركزي الايراني

بنوك العراق.. ترانزيت الفساد والإرهاب والتحويلات المالية الحرام لإيران 17 حزيران 2020 10:49 م

بشار

قانون قيصر يدخل حيز التنفيذ.. وواشنطن تفرض عقوبات على الأسد وزوجته و39 جهة سورية 17 حزيران 2020 04:53 م

التعليقات