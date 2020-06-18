انهيار الليرة .. كيف استقبل البنك المركزي السوري قانون "قيصر" العقابي ضد دمشق؟

استقبل مصرف سوريا المركزي قرب تطبيق قانون "قيصر" العقابي ضد دمشق، بقرار جديد معلنا عن رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية إلى 1250 ليرة بدلا من 700 ليرة.

ودخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم "قيصر" حيز التنفيذ الأربعاء، ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية مع النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب، ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.



ووفق نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد أصبح سعر صرف الدولار الأمريكي 1256 ليرة بعد أن كان سعره في نشرة الأمس 704 ليرات.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب النشرة 1413.38 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة ولتسليم الحوالات الشخصية.

ووفق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم في دمشق بلغ 2700 ليرة ، وفي حلب 2800 ليرة .

ويخشى تجار سوريون من ارتفاع كبير لأسعار المواد المستوردة التي كانت مدعومة من قبل الحكومة السورية .

وبدأت الليرة السورية تنهار أمام الدولار الأمريكي منذ بداية الشهر الجاري مع دخول قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ اليوم .