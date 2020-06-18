الامارات العربية تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق

استنكرت دولة الإمارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق التي تمثل انتهاكًا لسيادة دولة عربية شقيقة.



وقال بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإماراتية : ان دولة الإمارات تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق، المتمثلة في قصف مناطق في شمال العراق، مما شكل انتهاكًا لسيادة دولة عربية شقيقة ولمبادئ القانون الدولي.



وأكدت الخارجية موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ الرافض لكافة التدخلات في شؤون الدول العربية، وحرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار والكف عن كل ما يهدد الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.