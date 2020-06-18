بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 18 حزيران 2020
آخر الأخبار
احمد راضي يهز شباك كورونا ويغادر المستشفى فائق الشيخ علي : معظم ملفات السياسيين السنة " كيدية وملفقة " تزلفا للمالكي النزاعات العشائرية تدفع بالكاظمي صوب البصرة الحكمة : الخلاف والجدل مازالا مستمرين حول تعديل قانون الانتخابات عالية نصيف: مندوب شركة مصرية يتجول حاملاً حقيبة رشاوى بقيمة ٤٠ مليون دولار لتمرير عقد محطة بيجـي جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط إلى الشبكة الوطنية جمال المحمداوي : تكليف غني الخاقاني بادارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون الكهرباء: تلكؤ مشروع الربط الخليجي يعود للوضع المالي وجائحة كورونا البعيجي : الرد الحكومي على الاعتداءات التركية خجول جدا الخدمات النيابية: سنفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في البلد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 11:14 ص

رئيس الزمالك: الدوري المصري ليس من أركان الإسلام .. و14 ناديا يرفضون استكماله

8c5d1945-a215-4d37-ab97-bd201cb4e3cf

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، إن أغلبية الأندية المشاركة في الدوري المصري الممتاز، لا تمانع فكرة تتويج الأهلي بطلا للمسابقة، نظير إلغاء الموسم الحالي.
وتوقف النشاط في مصر منذ شهر مارس/ آذار الماضي على غرار باقي دول العالم، قبل أن يعقد اتحاد الكرة المحلي العديد من الجلسات على مدار الأيام الماضية، مع ممثلي الأندية لبحث آلية استئناف النشاط مرة أخرى.
تتويج الأهلي
منصور شدد في تصريحات تلفزيونية مساء يوم الأربعاء، على أنه لا يكترث بفكرة تتويج الأهلي بطلا للمسابقة من عدمه على الإطلاق وقال إن الدوري ليس من أركان الإسلام .

وقال: "الأهلي أفضل فريق في الدوري المصري هذا الموسم، ومن حقه أن يطالب باستكمال الموسم ولا مشكلة في الأمر، لكن هناك 14 فريقًا يطلبون الإلغاء".

ويرى رئيس الزمالك أن جميع الأندية تعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي بسبب توقف النشاط الرياضي على مدار الأشهر الـ3 الماضية.


وقال في هذا الصدد: "المصدر الوحيد للدخل في الوقت الحالي هو اشتراكات أعضاء النادي، في ظل توقف المسابقات في كافة الألعاب".
وأضاف منصور بقوله: "اجتمعت مع أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) يوم الثلاثاء

وعرضت عليه الرؤية كاملة.. هناك 14 ناديا في بطولة الدوري حسموا موقفهم بشكل نهائي وحددوا قرارهم برفض عودة النشاط هذا الموسم".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
8c5d1945-a215-4d37-ab97-bd201cb4e3cf

مانشستر سيتي يقهر أرسنال بثلاثية ويؤجل حسم ليفربول للدوري 18 حزيران 2020 11:10 ص

تويتر

تويتر يقدم لمستخدميه ميزة طال انتظارها.. تغريدة صوتية مدتها 140 ثانية 18 حزيران 2020 11:03 ص

ميسي

بهدفه في مرمى ليجانيس.. ميسي على بعد خطوة من رقم تاريخي 17 حزيران 2020 12:25 م

جوارديولا

جوارديولا يعلن دعم راشفورد وسترلينج ضد المنتقدين 17 حزيران 2020 12:17 م

برشلونة

برشلونة يحقق انتصارًا مهما بثنائية نظيفة على ليجانيس في الليجا 17 حزيران 2020 10:51 ص

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يفوز على فيردر بريمن ويحسم لقب الدوري الألماني 17 حزيران 2020 09:22 ص

فوزية حسن

إصابة أول فنانة عراقية بفايروس كورونا المستجد 16 حزيران 2020 04:45 م

ريال بيتس وغرناطة

التعادل يحسم مباراة ريال بيتيس وضيفه غرناطة في الليجا 16 حزيران 2020 01:58 م

التعليقات