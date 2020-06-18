رئيس الزمالك: الدوري المصري ليس من أركان الإسلام .. و14 ناديا يرفضون استكماله

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، إن أغلبية الأندية المشاركة في الدوري المصري الممتاز، لا تمانع فكرة تتويج الأهلي بطلا للمسابقة، نظير إلغاء الموسم الحالي.

وتوقف النشاط في مصر منذ شهر مارس/ آذار الماضي على غرار باقي دول العالم، قبل أن يعقد اتحاد الكرة المحلي العديد من الجلسات على مدار الأيام الماضية، مع ممثلي الأندية لبحث آلية استئناف النشاط مرة أخرى.

تتويج الأهلي

منصور شدد في تصريحات تلفزيونية مساء يوم الأربعاء، على أنه لا يكترث بفكرة تتويج الأهلي بطلا للمسابقة من عدمه على الإطلاق وقال إن الدوري ليس من أركان الإسلام .



وقال: "الأهلي أفضل فريق في الدوري المصري هذا الموسم، ومن حقه أن يطالب باستكمال الموسم ولا مشكلة في الأمر، لكن هناك 14 فريقًا يطلبون الإلغاء".



ويرى رئيس الزمالك أن جميع الأندية تعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي بسبب توقف النشاط الرياضي على مدار الأشهر الـ3 الماضية.



وقال في هذا الصدد: "المصدر الوحيد للدخل في الوقت الحالي هو اشتراكات أعضاء النادي، في ظل توقف المسابقات في كافة الألعاب".

وأضاف منصور بقوله: "اجتمعت مع أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) يوم الثلاثاء

وعرضت عليه الرؤية كاملة.. هناك 14 ناديا في بطولة الدوري حسموا موقفهم بشكل نهائي وحددوا قرارهم برفض عودة النشاط هذا الموسم".