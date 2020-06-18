بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 18 حزيران 2020
آخر الأخبار
احمد راضي يهز شباك كورونا ويغادر المستشفى فائق الشيخ علي : معظم ملفات السياسيين السنة " كيدية وملفقة " تزلفا للمالكي النزاعات العشائرية تدفع بالكاظمي صوب البصرة الحكمة : الخلاف والجدل مازالا مستمرين حول تعديل قانون الانتخابات عالية نصيف: مندوب شركة مصرية يتجول حاملاً حقيبة رشاوى بقيمة ٤٠ مليون دولار لتمرير عقد محطة بيجـي جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط إلى الشبكة الوطنية جمال المحمداوي : تكليف غني الخاقاني بادارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون الكهرباء: تلكؤ مشروع الربط الخليجي يعود للوضع المالي وجائحة كورونا البعيجي : الرد الحكومي على الاعتداءات التركية خجول جدا الخدمات النيابية: سنفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في البلد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 18 حزيران 2020 11:10 ص

مانشستر سيتي يقهر أرسنال بثلاثية ويؤجل حسم ليفربول للدوري

8c5d1945-a215-4d37-ab97-bd201cb4e3cf
حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا بثلاثية دون رد على ضيفه أرسنال، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 بالدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.
وافتتح أهداف الفريق السماوي لاعبه الإنجليزي رحيم ستيرلينج في نهاية الشوط الأول، مستفيدا من خطأ مدافع أرسنال ديفيد لويز وسددها على يمين مرمى الحارس لينو.
وعزز البلجيكي كيفن دي بروين تقدم السيتي من ركلة الجزاء نتيجة خطأ ساذج من لويز أيضا، قبل أن ينهي اللاعب الشاب فودين آمال أرسنال في العودة بالنتيجة بهدف ثالث.
السيتي قلص فارق النقاط مع المتصدر ليفربول إلى 22 نقطة، ليؤجل تتويج "الريدز" الذي يحتاج 6 نقاط فقط للاحتفال باللقب للمرة الأولى منذ 30 عاما.
ويبدو أن سطوة السيتي تستمر أمام أرسنال، حيث لم يذق "الجانرز" طعم الانتصارات في آخر 7 مباريات لعبها أمام السيتينز. 

فضلا عن ذلك حقق، السيتي الفوز بـ 3 أهداف في 5 مباريات من آخر 6 لقاءات جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز. 
وفي جانب آخر، أصبح أرسنال ضحية أخطاء المدافع البرازيلي لويز الذي لعب دورا محوريا في خسارة فريقه، بعد أن دخل بديلا لزميله المصاب بابلو ماري في الدقيقة 22 من الشوط الأول. 
وارتكب المدافع مخالفة غريبة تسببت بالهدف الأول، عقبها خطأ ساذج حينما التحم بالجزائري رياض محرز، تسبب بركلة جزاء وتعرض للطرد، ليضع فريقه في موقف حرج على ملعب الاتحاد بعد تفوق المنافس عدديا.
وعادت منافسات البريمييرليج يوم الأربعاء، بالمباراة التي جمعت بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد على ملعب فيلا بارك، وانتهت بالتعادل السلبي على ملعب فيلا بارك.
مشاركة استثنائية
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
8c5d1945-a215-4d37-ab97-bd201cb4e3cf

رئيس الزمالك: الدوري المصري ليس من أركان الإسلام .. و14 ناديا يرفضون استكماله 18 حزيران 2020 11:14 ص

تويتر

تويتر يقدم لمستخدميه ميزة طال انتظارها.. تغريدة صوتية مدتها 140 ثانية 18 حزيران 2020 11:03 ص

ميسي

بهدفه في مرمى ليجانيس.. ميسي على بعد خطوة من رقم تاريخي 17 حزيران 2020 12:25 م

جوارديولا

جوارديولا يعلن دعم راشفورد وسترلينج ضد المنتقدين 17 حزيران 2020 12:17 م

برشلونة

برشلونة يحقق انتصارًا مهما بثنائية نظيفة على ليجانيس في الليجا 17 حزيران 2020 10:51 ص

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يفوز على فيردر بريمن ويحسم لقب الدوري الألماني 17 حزيران 2020 09:22 ص

فوزية حسن

إصابة أول فنانة عراقية بفايروس كورونا المستجد 16 حزيران 2020 04:45 م

ريال بيتس وغرناطة

التعادل يحسم مباراة ريال بيتيس وضيفه غرناطة في الليجا 16 حزيران 2020 01:58 م

التعليقات