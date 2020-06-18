مانشستر سيتي يقهر أرسنال بثلاثية ويؤجل حسم ليفربول للدوري

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا بثلاثية دون رد على ضيفه أرسنال، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 بالدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وافتتح أهداف الفريق السماوي لاعبه الإنجليزي رحيم ستيرلينج في نهاية الشوط الأول، مستفيدا من خطأ مدافع أرسنال ديفيد لويز وسددها على يمين مرمى الحارس لينو.

وعزز البلجيكي كيفن دي بروين تقدم السيتي من ركلة الجزاء نتيجة خطأ ساذج من لويز أيضا، قبل أن ينهي اللاعب الشاب فودين آمال أرسنال في العودة بالنتيجة بهدف ثالث.

السيتي قلص فارق النقاط مع المتصدر ليفربول إلى 22 نقطة، ليؤجل تتويج "الريدز" الذي يحتاج 6 نقاط فقط للاحتفال باللقب للمرة الأولى منذ 30 عاما.

ويبدو أن سطوة السيتي تستمر أمام أرسنال، حيث لم يذق "الجانرز" طعم الانتصارات في آخر 7 مباريات لعبها أمام السيتينز.



فضلا عن ذلك حقق، السيتي الفوز بـ 3 أهداف في 5 مباريات من آخر 6 لقاءات جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

وفي جانب آخر، أصبح أرسنال ضحية أخطاء المدافع البرازيلي لويز الذي لعب دورا محوريا في خسارة فريقه، بعد أن دخل بديلا لزميله المصاب بابلو ماري في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وارتكب المدافع مخالفة غريبة تسببت بالهدف الأول، عقبها خطأ ساذج حينما التحم بالجزائري رياض محرز، تسبب بركلة جزاء وتعرض للطرد، ليضع فريقه في موقف حرج على ملعب الاتحاد بعد تفوق المنافس عدديا.

وعادت منافسات البريمييرليج يوم الأربعاء، بالمباراة التي جمعت بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد على ملعب فيلا بارك، وانتهت بالتعادل السلبي على ملعب فيلا بارك.

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