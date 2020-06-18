البرلمان يرد مقترحا بشأن المحكمة الاتحادية الى رئاسة الجمهورية ..لهذا السبب





اعلنت اللجنة القانونية النيابية، رفضها مقترح رئاسة الجمهورية تعديل نصاب قانون المحكمة الاتحادية، فيما أشارت الى استمرارها بمناقشة مشروع قانونها تمهيداً للتصويت عليه.



وقال عضو اللجنة صائب خدر في تصريح صحفي :" ان رئاسة الجمهورية ارسلت قبل ايام مقترحاً الى مجلس النواب بشأن تجاوز مشكلة نصاب المحكمة الاتحادية، الا ان اللجنة القانونية رفضت هذا المقترح واعادته الى رئاسة الجمهورية ، باعتباره مخالفا للدستور".



واضاف خدر :" ان اللجنة القانونية ستناقش مشروع القانون مع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية تمهيدا لعرضه للتصويت في الجلسات المقبلة ".



وكان مجلس النواب انهي في الفترة السابقة القراءتين الاولى والثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية ، اعلى سلطة قضائية في العراق ، وتتولى بشكل رئيس فض النزاعات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات، فضلاً عن تفسير بنود القوانين المختلف عليها ، ويشترط اكتمال نصابها حين اصدار اي قرار.