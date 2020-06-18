ميليشيات إيران تستهين بالكاظمي.. الصواريخ تنهمر مجددًا على العاصمة بغداد وتستهدف السفارة الأمريكية

مراقبون: تزايد وتيرة الانفلات الأمني بعد تولي الكاظمي تفضح عجز حكومته

لا نستبعد استهداف مقر الحكومة ذاته بالصواريخ والكاظمي "مشلول" في مواجهتها دون تفسير



طالب خبراء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوضع حد للانفلات الأمني الذي تزايدت وتيرته بشكل ملحوظ منذ توليه مهام منصبه.

وقالوا إن استمرار إطلاق الصواريخ، من جانب كتائب حزب الله العراق، وعصائب أهل الحق الإرهابية ومختلف ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي، يؤكد أن عصابات إيران لا تحسب وجودا للكاظمي على الإطلاق وهو ما لم يوجد من قبل في أي مرحلة سياسية سابقة.

ولفت عراقيون، إلى أن استهداف العاصمة بغداد، انفلات ما بعد انفلات وفوضى تهدم كل شىء، ولم يستبعدوا مهاجمة مقر حكومة الكاظمي نفسها بالصواريخ.

وخلال الأسبوع الأخير، لم تتوقف صواريخ الميليشيات الإيرانية سواء باتجاه المنطقة الخضراء أو معسكر التاجي أو مطار بغداد الدولي.



ووفق وكالات أنباء، فقد سقطت 4 صواريخ كاتيوشا جديدة فجر الخميس، قرب السفارة الأميركية في بغداد.

وسمع دوي انفجارات بالمنطقة الخضراء العاصمة العراقية. وأكدت مصادر "للعربية" تحليق طائرات مروحية فوق المنطقة الخضراء ببغداد بعد الهجوم الصاروخي. ومنذ أيام، سقط صاروخين قرب مطار بغداد استهدفا موقعا للقوات الأميركية.

وأعلن الجيش العراقي عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة الاثنين الماضي.

ومنذ فترة تتعرض العاصمة بغداد، لهجمات صاروخية ميليشاوية. وقال خبراء إنها صواريخ "كاتيوشا" في الغالب تمتلكها ميليشيا حزب الله الإرهابية اللبنانية وتمد بها كتائب حزب الله في العراق وغيرها.

وطالب مراقبون، الكاظمي بالتحرك فورا لإسكات هذه الصواريخ إن كان يقدر!

في نفس السياق، قال خبراء إن الهجمات الصاورخية الميليشياوية على العاصمة بغداد، تنسف أي جهد لحكومة الكاظمي وتنسف حوار بغداد- واشنطن وتظهر العجز الفاضح للكاظمي.

أ.ي