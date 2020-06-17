الخدمات النيابية تفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية



تعتزم لجنة الخدمات النيابية فتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في عموم العراق، معتبرة :" ان ملف المجمعات السكنية استغل من بعض المحافظين للدعاية الانتخابية ".



وقالت عضو اللجنة سناء الموسوي في تصريح صحفي :" ان بعض المحافظين استغلوا مناصبهم في بناء مجمعات سكنية لشرائح مهمة ، بما فيها عوائل الشهداء والمهجرين وموظفي وزارة الاعمار والاسكان ".



واضافت :" ان اغلب هذه المجمعات اصابها الاندثار وتحتاج الى صرف مبالغ اكثر ، ونحن في لجنة الخدمات وضعنا لها مبالغ في عام ٢٠١٩ ".



واشارت الموسوي الى :" ان هناك اخفاقا واضحا ، على الرغم من تخصيص الاموال اللازمة لانجاز المجمعات السكنية ".



ف.ا