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الأربعاء, 17 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 02:45 م

الخدمات النيابية تفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية

لجنة الخدمات النيابية

تعتزم لجنة الخدمات النيابية فتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في عموم العراق، معتبرة :" ان ملف المجمعات السكنية استغل من بعض المحافظين  للدعاية  الانتخابية ".

وقالت عضو اللجنة  سناء الموسوي في تصريح صحفي :" ان بعض المحافظين استغلوا مناصبهم في بناء  مجمعات سكنية لشرائح مهمة ، بما فيها عوائل الشهداء والمهجرين وموظفي وزارة الاعمار والاسكان ".

واضافت :" ان  اغلب هذه المجمعات اصابها الاندثار وتحتاج  الى صرف مبالغ اكثر ، ونحن في لجنة الخدمات وضعنا لها مبالغ في عام ٢٠١٩ ".

واشارت الموسوي الى :" ان هناك اخفاقا واضحا ، على الرغم من تخصيص الاموال اللازمة لانجاز المجمعات السكنية ".

ف.ا
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